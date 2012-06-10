به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه 22 خردادماه سومین قسمت مستند بازسازی زندگی آیت‌الله میرزا محمدعلی شاه‌آبادی از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

در سومین سری از مجموعه برنامه‌های حدیث سرو، مستندی 8 قسمتی درباره زندگی آیت الله میرزا محمدعلی شاه آبادی توسط عبدالکریم عرشی ساخته شده که دوشنبه ساعت 23:10 سومین قسمت آن از شبکه یک پخش می‌شود.

در این مجموعه بخش‌های مختلف زندگی استاد شاه‌آبادی از کودکی وی تا قدم گذاشتن او در عرصه‌های مختلف علمی و دینی به تصویر کشیده می‌شود، فقاهت و مرجعیت، حضور در میان اقشار مردم، مبارزات سیاسی، تبحر ایسان در فلسفه، متخلف بودن به عرفان اسلامی و همچنین معرفی درس آموختگان در مکتب این بزرگ مرد از جمله حضرت امام خمینی و معرفی اساتید و حوزه های تحصیلی ایشان و همینطور روزهای پایانی زندگی پربرکتش بازنمایی می‌شود.

شناساندن عرفای شیعی و عرفان حقیقی به جویندگان حقیقت و از بین بردن زمینه گرایش به عرفان‌های کاذب از جمله اهداف اصلی ساخت مجموعه حدیث سرو است.

پخش مسابقه" آشپزی مهمونی" از25 خرداد

اولین قسمت مسابقه بزرگ "آشپزی مهمونی" کاری از گروه اجتماعی فرهنگی شبکه تهران شامگاه روز پنجشنبه 25 خرداد ماه در یک فرصت 75 دقیقه ای راس ساعت 21:40 بر روی آنتن می‌رود. این مسابقه به تهیه‌کنندگی علیرضا عاصم یوسفی و اجرای فاطمه راد و علی معصومی برای شبکه تهران در 52 قسمت تهیه و تولید می‌شود.

عاصم یوسفی تهیه‌کننده مسابقه "آشپزی مهمونی" در توضیج این مسابقه گفت: ‌آشپزی مهمونی مسابقه‌ای صمیمانه‌ای و خودمانی است که گروه‌های شرکت‌کننده برای "مهمان ویژه" این برنامه آشپزی می‌کنند و در هر قسمت 2 گروه (2 زوج جوان) در 2 آشپزخانه برنامه با هم به رقابت می‌پردازند.

یوسفی با اشاره به انتخاب نام این مسابقه افزود: دلیل انتخاب نام این مسابقه حضور"مهمان ویژه" این برنامه است که در یکی از آیتم‌های مسابقه با تشریفات خاصی وارد برنامه می‌شود.

تهیه‌کننده مسابقه بزرگ "آشپزی مهمونی" با بیان اینکه هنرمندان، ورزشکاران، خوانندگان و بازیگران کشورمان مهمان ویژه این مسابقه می شوند، ادامه داد: طبخ غذا برای مهمان ویژه برنامه و همراه آن یکی از بخش‌های این مسابقه است که قبل از شروع مسابقه اطلاعاتی درباره ذائقه، سن، شغل مهیمان به گروه های شرکت کننده داده می‌شود و آنها با خرید مواد خوراکی برای آنها در مدت زمان تعیین شده غذا طبخ می‌کنند.

درانتها مسابقه، سرآشپز برنامه، کارشناس تغذیه، انرژی و امور شهروندی و مجریان برنامه به گروه‌های شرکت‌کننده امتیاز می‌دهند.

تربیون آزاد برای کودکان در برنامه "من بگم"

"من بگم" عنوان برنامه‌ای ترکیبی از گروه کودک و نوجوان شبکه تهران است که از تابستان 91 بر روی آنتن می‌رود. مهیار مجیب تهیه‌کننده برنامه "من بگم" در تشریح ساختار این برنامه گفت: آیتم "من بگم " بیش از 300 برنامه 5 دقیقه‌ای است که ابتدای تابستان پخش می‌شود. وی ادامه داد: این مستند 5 دقیقه‌ای در قالب نظرخواهی از بچه‌های پیش‌دبستانی در مورد مسائل روز تهیه می شود.

تهیه‌کننده "من بگم" توضیح داد: در این آیتم، عروسکی به نام "پنکه" به عنوان گزارشگر سراغ کودکان می‌رود و از آنان درباره مسائل مختلف نظرخواهی می‌کند.

وی ادامه داد: در این برنامه به مضامینی مثل احترام به بزرگتر، خلاقیت، بازی و... پرداخته می‌شود .تهیه‌کننده برنامه "من بگم" در پایان توضیح داد: آموزش مهارت‌های فردی، زندگی و اصول شهروندی از جمله موضوعات این برنامه است که سعی می‌کند با زبانی ساده آن را به کودکان منتقل کند.

تاثیر مخرب رسانه ها بر گرایش اعتیاد

"فریاد خاموش" کاری از گروه اجتماعی رادیو ایران‌صدا است که با رویکرد گفتگو محور به بررسی موضوعات مرتبط با معضلات اعتیاد می‌پردازد. تاثیر مخرب رسانه‌ها بر گرایش اعتیاد در سریال‌های تلویزیونی در برنامه‌ این هفته‌ فریاد خاموش بررسی شده و علی جعفری کارشناس مجری برنامه، رضا پدیدار کارشناس رسانه در این زمینه به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

خرید های گرانقیمت در شمال تهران



گروه اجتماعی رادیو ایران‌صدا برنامه‌ گزارش‌محور "یک مسأله" را تهیه می‌کند، این هفته به بررسی خرید لباس‌های گرانقیمت در شمال تهران اختصاص دارد. این برنامه روز پنجشنبه ساعت 15:30 پخش می‌شود.

قدردانی رئیس شورای سیاست گذاری نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

رئیس شورای سیاست گذاری نخستین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی در نامه ای به مهندس عزت الله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما از "تلاش های وسیع شبکه چهار سیما برای انعکاس این کنگره قدردانی کرد.

رضا غلامی، در این نامه تصریح کرد: ضمن سپاسگزاری از همراهی مجدانه مجموعه رسانه ملی در برگزاری موفق نخستین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی به طور خاص از تلاش‌های وسیع شبکه چهار سیما، واحد مرکزی خبر، اداره کل پخش اخبار، معاونت برون مرزی و همچنین رادیوی معارف در جریان سازی قوی حول محورهای این کنگره قدردانی می‌شود.

نخستین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی با مشارکت بیش از سی دانشگاه و مرکز تحقیق برجسته کشور اردیبهشت امسال در تهران برگزار شد.

4 نمایش در مرکز هنرهای نمایشی رادیو تولید شد

4 نمایش رادیویی به تهیه‌کنندگی فریبرز گلبن و کارگردانی خسرو فرخزادی در مرکز هنرهای نمایشی رادیو تولید شد. نمایش‌های لحظه آخر نوشته ندا ثابتی، کاپوچینو با اسانس زنجبیل و الفبای غریب نوشته زینب آرمند، خط کش نوشته یاسمن احسانی و با سردبیری محسن قصابیان، ملیحه مرادی جعفری، داوود نقلانی در رادیو نمایش ضبط شده است.

این آثار با هنرمندی بازیگرانی چون نگین خواجه نصیر، عباس توفیقی، راضیه مومیوند، مینو جبارزاده، مهدی طهماسبی، مجتبی طباطبایی، مسعود زنوزی‌راد، مهرداد عشقیان، سلمان خطی، مصطفی عبداللهی و... تهیه شد.

شبکه سحر به دیدار "شرق، دیوار، آفتاب" رفت مستند "شرق دیوار آفتاب" چهارشنبه‌ها از سیمای اردوی شبکه جهانی سحر پخش می‌شود. این مجموعه به سرپرستی حمیدرضا پاکزاد در 20 قسمت 40 دقیقه ای به زبان اردو دوبله شده است. سید اظفر کاظمی ترجمه متون مستند "شرق دیوار آفتاب" را به زبان اردو بر عهده داشته و صداگذاری و میکس آن بر عهده علیرضا و حمیدرضا پاکزاد بوده است. زهرا زیدی، سید اظفر کاظمی، ناهید انوری و سید احمد مصطفی زیدی نیز به گویندگی در آن پرداخته اند. مستند داستانی "شرق دیوار آفتاب" به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی رامین حیدری فاروقی که به مرور تاریخ و فرهنگ چین و ایران از بعد مدیریتی، روابط متقابل فرهنگی ایران و چین، تاثیر ایران در فرهنگ‌های آسیایی و مدیریت توسعه می‌پردازد، در کشور چین و در شهرهایی همچون ختن، شانگهای و پکن تصویربرداری شده است و به شخصیت سید اجل شمس‌الدین بخارایی می‌پردازد که سید محسن حسینی نقش او را بازی کرده است. این دانشمند فرهیخته ایرانی که 700 تا 750 سال پیش به چین سفر کرد، مورد توجه امپراطور چین قرار گرفته و به مقام استانداری نائل شد. این مجموعه مستند، کشور چین را از زاویه دید این شخصیت بررسی می‌کند. مستند "شرق دیوار آفتاب" روزهای چهارشنبه ساعت 15:20 به وقت تهران به مدت 40 دقیقه از سیمای اردو پخش می‌شود. "روزگونه " در رادیو نمایش تولید شد نمایش "روزگونه" به نویسندگی محمدرضا محمدی نیکو و سردبیری مجید نظری‌نسب در مرکز هنرهای نمایشی رادیو در 10 قسمت و بر اساس بخشی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران در دوران اشکانیان تولید شده‌است. روزگونه دختر مهرداد پادشاه اشکانی زنی جنگاور بود که در کنار پدر و مادرش فرهاد دوم اشکانی ایران را از هجوم سلوکیان بازماندگان اسکندر حفظ کردند. شهلا نیساری تهیه کنندگی و مجید حمزه کارگرانی این نمایش رادیویی را برعهده دارند. "روزگونه " با هنرمندی جواد پیشگر، احمد گنجی، رضا عمرانی، رامین پورایمان،صفا آقاجانی، فریبا طاهری، بهناز بستان دوست،شهین علیزاده،فریبا متخصص ، مهرداد مهماندوست، مهدی طهماسبی، کرامت رودساز، محمد یگانه، عباس توفیقی، مهرداد عشقیان، مهدی نمینی مقدم، سینا نیکوکار، علی زرینی، احمد شمس آصف، محمد آقا محمدی، باقر کریم پور، محمد پورحسن،مجید سهرابی، عباس وفایی، سلمان خطی، احمد ایرانیخواه ، امیر بختیاری، مجتبی طباطبایی، احمد لشینی تهیه شد. خاله شادونه از رشد گیاهان می‌گوید خاله شادونه در برنامه روز دوشنبه شادونه در سرزمین دونه‌ها با کودکان در خصوص رشد گیاهان صحبت می‌کند. علی اکبر ذاکری تهیه‌کننده این برنامه در این خصوص می‌گوید: موضوع برنامه روز دوشنبه‌ها در خصوص رشد گیاهان است. بچه‌ها نمی‌دانند که گیاهان چگونه رشد می‌کند و یا بزرگ می‌شود و ما در این برنامه به این سوالات آنها در قالب نمایش و بازی پاسخ می‌دهیم. خاله شادونه به همراه دونه‌ها به بچه‌ها می‌آموزند که چرا یک دانه گل می‌دهد و یا یک دانة دیگر میوه. ملیکا زارعی بازیگر نقش خاله شادونه است.