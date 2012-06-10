ثبت نام طرح ملی آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در 12 پایگاه استان مرکزی

پیمان عین‌القضاتی در گفت و گو با خبرنگار مهر در اراک افزود: ثبت نام پنجمین دوره آموزش ترجمه و مفاهیم از علاقمندان از 10خرداد آغاز و تا 10 تیرماه ادامه دارد و کلاسهای این دوره در نیمه دوم تیرماه آغاز می شود.

وی با بیان اینکه داشتن حداقل تحصیلات سوم راهنمایی شرط شرکت در این دوره از کلاسهاست خاطرنشان کرد: در دوره چهارم 150 تا 200نفر شرکت داشتند.

وی با بیان اینکه در این طرح قرآن‌آموزان در کوتاهترین زمان ممکن قادر به ترجمه قرآن کریم و فهم قواعد زبان می‌شوند گفت: آشنایی با قواعد کاربردی دستور زبان عربی، آشنایی با معانی کلمات پرکاربرد قرآن، توانایی معنا کردن آیات قرآن، آشنایی با معارف اساسی قرآن ، انس بیشتر با قرآن و ارتقای سطح روخوانی و روان‌خوانی قرآن از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

رئیس انجمن قرآن و نهج‌البلاغه استان مرکزی تصریح کرد: کمیته آموزش انجمن قرآن و نهج‌البلاغه استان مرکزی با بررسی‌‌های میدانی و همچنین کسب آراء نظرات اساتید و صاحب‌نظران و بررسی نیازهای جامعه امروز و همچنین با پیروی از منویات مقام معظم رهبری این طرح را به اجرا درمی‌آورد.

عین‌القضاتی گفت: این طرح در دوره مقدماتی و تکمیلی برگزار می‌شود که دوره مقدماتی شامل سه جلد کتاب است که هر قرآن‌آموز باید طبق جدول زمان‌بندی در کلاس‌های آموزشی شرکت کند تا در پایان با معانی بیش از یک‌هزار و 200 کلمه از کلمات قرآن آشنا شود.



به گفته وی در دوره تکمیلی نیز قرآن آموزان به طور مستقیم به قرآن مراجعه کرده و زیر نظر استاد آیات نورانی قرآن را ترجمه می‌کنند.

این طرح به همت کمیته آموزش انجمن قرآن و نهج‌البلاغه استان مرکزی و با هدف مهارت در ترجمه آیات قرآن کریم و توانایی درک معانی آیات و معارف قرآن به اجرا درآمده است.