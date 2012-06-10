به گزارش خبرنگار مهر، احمد هاشمیان، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشستی خبری آخرین فعالیت‌های این کمیته را در سه بخش عملکرد سال 90 کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال و کنترل دوپینگ این کمیته در فصل فوتبالی اخیر، کنگره پزشکی فیفا که در ماه ملی 2012 در مجارستان برگزار شد و برنامه‌های سال 91 کمیته متبوعش مواردی را مطرح کرد.

وی در ابتدا ضمن ابراز تاسف از عدم استقبال رسانه‌ها از این نشست خبری گفت: ابراز تاسف من از عدم حضور خبرنگاران در نشست خبری‌ام نیست، چرا که شاید آنها مرا قابل ندانسته‌اند اما تاسف و ناراحتی من از آن بابت است که انتظار داشتم رسانه‌ها با حضور خود در جهت فرهنگ سازی بحث پزشکی و دوپینگ در فوتبال اقدام کنند. زمانی که رسانه‌ها به مسئله مهمی چون سلامت در فوتبال و ورزش توجه نکنند مسلما پیام ما به مخاطبان نمی‌رسد. تا زمانی که توجه اصلی در فوتبال به قرارداد بازیکنان و مربیان و مواردی این چنینی باشد، مسائل زیربنایی چون سلامت بازیکنان مورد غفلت قرار می‌گیرد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال به اهمیت موضوع سلامت بازیکنان نزد فیفا اشاره کرد و گفت: فیفا در تلاش است تا توجه مخاطبان خود را به موضوع مهم سلامت بازیکنان جلب کند. انتظار ما در کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال نیز این است که رسانه‌ها با درک موضوع نقش مهمی را ایفا کرده و به کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال کمک کنند موضوعات مرتبط را به خوبی انعکاس دهد.

هاشمیان به تشریح عملکرد کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در سال 91 در سه بخش امور توسعه پزشکی، مبارزه با دوپینگ و خدمات سلامت پرداخت.

برگزاری جلسات افسران کنترل دوپینگ در مهرماه سال 90، برگزاری همایش‌های استانی آموزش مبانی مبارزه با دوپینگ از ابتدای خردادماه 90 در بیش از 17 استان، برگزاری کارگاه چهار روزه تربیت افسران جدید کنتر دوپینگ در شهریورماه 90 در جهت افزایش تعداد آنها، برگزاری کارگاه تغذیه در فوتبال در شهریورماه 90، برگزاری کارگاه آموزشی دستیاران کنترل دوپینگ در تیرماه 90، برگزاری دومین آزمون سطح بندی پزشکان همکار در فوتبال در آذرماه و دی ماه 90، شرکت در کلیه جلسات قرعه کشی لیگ برتر و لیگ آزادگان و آموزش مسائل دوپینگ و استانداردسازی خدمات پزشکی، تدوین آیین نامه جدید پزشکی لیگ‌های فوتبال کشور و تصویب در هیات رئیسه، تدوین و چاپ کتاب راهنمایی کنترل دوپینگ فوتبال با تیراژ 10 هزار جلد و توزیع آن بین تمامی بازیکنان، بازنگری آیین نامه ملی مبارزه با دوپینگ، طراحی، تدوین و تشکیل شناسنامه پزشکی برای بازیکنان، برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی‌های پیش از فصل و فرم معافیت درمانی برای پزشکان شاغل در لیگ برتر در آبان‌‎ماه 90، برگزاری همایش پزشکی کاربردی در فوتبال پایه، برگزاری سومین آزمون سطح بندی پزشکان و برگزاری کلاس‌های آموزش مبارزه با دوپینگ و آشنایی با تغذیه ورزشکاران و ... از مهمترین اقدامات توسعه‌ای کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال بود که هاشمیان به اختصار به آنها اشاره کرد.

"می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که کمتر کسی است که بگوید من از موارد دوپینگ بی اطلاع بوده‌ام"، هاشمیان با بیان این جمله افزود: 21 نفر به جمع افسران کنترل دوپینگ اضافه شده‌اند که درحال حاضر 50 نفر در این بخش فعالیت می‌کنند. حضور این تعداد افسر کنترل دوپینگ باعث شده که تعداد نمونه گیری‌ها افزایش یابد.

وی با تاکید براینکه تنها پزشکان و فیزیوتراپ‌هایی می‌توانند در فوتبال کشور فعالیت کنند که از سوی کمیته پزشکی تایید شده و دارای مجوز باشند و افزود: کمیته پزشکی تنها افرادی را مورد تایید قرار می‌دهد که دوره‌های مورد نظر این کمیته را طی کرده و حائز رتبه‌های C تا A شوند.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال تدوین آیین مبارزه با دوپینگ را یکی از افتخارات فوتبال کشور خواند و گفت: این آیین نامه در خیلی از کشورها نیست و عینا از آیین نامه فیفا در این خصوص استفاده می‌کند. در سال 88 برای اولین بار این آیین نامه در کمیته پزشکی تدوین شد و هر ساله مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

هاشمیان همچنین اعلام کرد که از فصل آینده تنها بازیکنانی می توانند در لیگ برتر شرکت کنند که دارای شناسنامه سلامت باشند.

فعالیت‌های کمیته پزشکی در بخش مبارزه با دوپینگ مورد دیگری بود که هاشمیان بدان اشاره کرد و گفت: در بحث مبارزه با دوپینگ ابتدا با کمبودهایی مواجه بودیم اما با اهتمام رئیس و اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و پشتیبانی جدی که از ما شد از 31 ماموریت کنترل دوپینگ در فصل 88 - 1387 به 112 ماموریت در فصل 91 - 1390 رسیده‌ایم که تعداد نمونه‌های اخذ شده از 143 نمونه در فصل 88 - 1387 به 425 نمونه در سال 91 - 1390 رسیده است.

وی با اعلام اینکه فدراسیون فوتبال ایران از حیث نمونه گیری و اخذ آزمایش دوپینگ در بین کشورهای آسیایی اول و پیشتاز است، خاطر نشان کرد: این کنترل دوپینگ با رعایت استانداردهای بین المللی است، هم از حیث انتخاب و گزینش نیروهای تربیت شده و هم تجهیزاتی که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

"برای فصل آینده پیش بینی کرده‌ایم که آمار نمونه گیری‌ها مبنی بر نیاز افزایش یاید"، هاشمیان با اعلام این خبر افزود: براساس اهداف کمیته پزشکی سال آینده 520 نمونه دوپینگ از بازیکنان لیگ برتری خواهیم گرفت.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال با ارائه آماری از کل نمونه‌های دوپینگی که فصل گذشته از بازیکنان فوتبال ایران گرفته شده است، گفت: بیشترین نمونه گیری سهم لیگ برتر فوتبال است که در آن 246 آزمایش گرفته شده است، کمترین نمونه نیز برای لیگ فوتسال بانوان است که در آن چهار بار اقدام به اخذ آزمایش دوپینگ شده است.

هاشمیان یکی از استراتژی‌های مهم کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال را فرهنگ سازی و آموزش در امر مبارزه با دوپینگ خواند. او همچنین نموداری مقایسه‌ای از تعداد نمونه‌های اخذ شده در چهار فصل گذشته را ارائه کرد که در تمام رده‌های مسابقات لیگ شاهد افزایش تعداد نمونه گیری‌ها بوده‌ایم.

وی از عدم حضور پزشک و فیزیوتراپ در کنار تیم‌های فوتسال حاضر در لیگ برتر و دسته اول گلایه کرد و گفت: از این فصل استفاده از پزشک یا فیزیوتراپ در کنار تیم‌های فوتسال الزامی است.

ارائه گزارشی از تعداد بازیکنان دوپینگی در فوتبال ایران طی چهار فصل گذشته یکی دیگر از مواردی بود که هاشمیان بدان اشاره کرد و گفت: در فصل 91 - 90 تعداد بازیکنان دوپینگی 12 نفر بوده است که چهار نفر از آنها بدون اطلاع از مکملی استفاده کرده بودند به همین خاطر تعداد بازیکنان دوپینگی در این فصل به هشت نفر کاهش یافت.

او آمار به دست آمده در امر مبارزه با دوپینگ و تعداد بازیکنانی که از مواد نیروزا استفاده کرده‌اند را مایه مباهات خواند و گفت: آمار دوپینگ در ایران بسیار پایین است اما همین رقم جای تاسف دارد و باید به حداقل برسد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال با اعلام اینکه بیشتر خدمات پزشکی این کمیته متوجه تیم‌های ملی بوده است، گفت: خدمات پزشکی برای تیم‌های ملی شامل 9 بخش می‌شود. طی چهار سال گذشته خدمات پزشکی ارائه شده برای تیم‌های ملی به شرح زیر است:

سال 87: 1100 شبانه روز پوشش پزشکی

سال 88: 1245 شبانه روز پوشش پزشکی

سال 89: 1500 شبانه روز پوشش پزشکی

سال 90: 1510 شبانه روز پوشش پزشکی

وی توسعه مراکز تخصصی در فوتبال را یکی دیگر از دستاوردهای کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال گفت: با سرمایه گذاری فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر به نمایندگی از باشگاه‌ها یک مرکز پزشکی در کمپ تیم‌های ملی تجهیز شده که به صورت غیررسمی هفت، هشت ماه است فعالیت می‌کند و از آغاز مسابقات لیگ برتر فعالیت رسمی آن شروع خواهد شد.

ارائه گزارشی از کنگره فیفا که از 22 تا 25 می 2012 در مجارستان برگزار شد، مورد دیگری بود که هاشمیان بدان پرداخت. براساس اعلام هاشمیان در این کنگره به موارد زیر اشاره شده است:

برنامه پیشگیری:

1- معاینات پیش از فصل و پیش از رقابت‌های قاره‌ای و جهانی

2- آموزش کادر پزشکی، کادر فنی و کلیه عوامل مرتبط با فوتبال

3- تعیین سقف تعداد بازی هر بازیکن حرفه‌ای در طول فصل

4- جلوگیری از مصرف بی رویه داورها برای درمان مصدومیت‌ها

5- پروژه +11 که شامل تمرینات گرم سازی قبل از انجام تمرینات معمول است

استراتژی‌های جدید در مبارزه با دوپینگ:

1- تشکیل پاسپورت کنترل دوپینگ بازیکنان

2- تشکیل فایل اطلاعات هرمون‌های استروئیدی برای بازیکنان

3- اصلاح بخش‌هایی از آیین نامه کنترل دوپینگ فیفا

4- احتمال الزامی شدن نمونه گیری دوپینگ از داوران پس از تصویب در هیات اجرایی فیفا

ایست قلبی:

1- الزامی بودن آموزش احیای قلبی برای کادر پزشکی، کادر فنی و داوران و کادر آمبولانس

2- الزام تجهیز کلیه پزشکان و استادیوم‌ها به دستگاه شوک قلبی اتوماتیک

3- الزام آموزش استفاده از دستگاه شوک قلبی اتوماتیک برای کادر پزشکی تیم‌ها، کادر پزشکی مسابقه و پرسنل آمبولانس

4- الزام ثبت و گزارش موارد ایست قلبی و مرگ در فوتبال هر کشور در هر فصل به فیفا

روش‌های نوین در درمان آسیب‌های فوتبال:

1- IGF1

2- پیوند سلول‌های بنیادی

3- پیوند سلول از خود فرد

4- پیود سلول از سایر افراد

هاشمیان برنامه‌های کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در سال پیش رو را به شرح زیر مطرح کرد:

1- ابلاغ آیین نامه پزشکی

2- برگزاری کارگاه‌های تخصصی برای کادر پزشکی باشگاه‌ها

3- برگزاری همایش‌های استانی

4- برگزاری دوره‌های آموزشی برای داوران و مربیان

5- برگزاری کارگاه‌های آموزش +11 به صورت منطقه‌ای در کشور

6- برگزاری کارگاه‌های احیای قلبی

7- برگزاری کارگاه‌های معاینات پیش از فصل

8- اجرای پروژه‌های تحقیقاتی

9- برگزاری آزمونهای سطح بندی پزشکان تیم‌ها

10- تدوین و ابلاغ استانداردهای پزشکی باشگاه‌های حرفه‌ای

11- تدوین و ابلاغ استانداردهای شرایط محیطی در برگزاری مسابقات

12- نظارت بر اجرای استانداردهای اتاق کنترل دوپینگ در ورزشگاه‌ها

13- گسترش برنامه‌های آموزش مبارزه با دوپینگ

14- تدوین و ابلاغ استاندارهای بیمه بازیکنان

در بخش کنترل و مبارزه با دوپینگ نیز کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال برنامه‌های زیر را مدنظر دارد:

1- تامین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز از خارج از کشور

2- ارتقای استانداردهای نمونه گیری

3- افزایش حداقل 20 درصدی در تعداد نمونه گیری‌ها

4- تاکید بر نمونه گیری خون

5- تشکیل پاسپورت کنترل دوپینگ بازیکنان بهصورت الکترونیکی

6- مشارکت در پروژه تشکیل پروفایل هورمونهای استروئیدی با فیفا

7- تدوین و ابلاغ آیین نامه ملی استفاده از معافیت درمانی