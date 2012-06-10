به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از گردهمایی مربیان و انتخاب هیات موسس اتحادیه مربیان فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: فوتبال ما نیاز به تشکیل اتحادیه مربیان دارد امیدوارم هماهنگی ها و اقدامات لازم به سمتی برود که این اتحادیه تشکیل شود.

وی با بیان اینکه چشم انداز خوبی پیش روی این اتحادیه است افزود: امروز همه بزرگان در نشست حضور داشتند و من به آینده آن خوشبینم باید از زحمات عزیز محمدی و سایر مسئولان به خاطر تشکیل جلسه نخست این اتحادیه تشکر کنم.

سرمربی استقلال در مورد وضعیت جذب بازیکنان توسط این تیم اظهار داشت: بازیکنان بر اساس تاکتیک تیمی و با نظر من جذب می شوند اینهایی که به خدمت گرفتیم همه خوب هستند امروز هم نفرات جدیدی به خدمت خواهیم گرفت.



وی با تشکراز زحمات مظلومی که در این مدت در استقلال کشیده است ادامه داد: امیدوارم حضور انصاریفرد هم قطعی شود. من نیامده‌ام مشکلات شخصی را برطرف کنم بلکه بازیکنانی که در چارچوب ترسیم من حرکت کنند همه در تیم حضور خواهند داشت.

