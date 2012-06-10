  1. ورزش
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۵۱

امیر قلعه نویی:

بازیکنان استقلال با نظر من جذب شده‌اند/ صحبت خوبی با جباری و رحمتی داشتیم

بازیکنان استقلال با نظر من جذب شده‌اند/ صحبت خوبی با جباری و رحمتی داشتیم

سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: همه بازیکنانی که برای فصل آینده جذب شده اند با نظر بنده بوده و طی روزهای آینده نیز بازیکنان جدیدی را به خدمت خواهیم گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از گردهمایی مربیان و انتخاب هیات موسس اتحادیه مربیان فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: فوتبال ما نیاز به تشکیل اتحادیه مربیان دارد امیدوارم هماهنگی ها و اقدامات لازم به سمتی برود که این اتحادیه تشکیل شود.

وی با بیان اینکه چشم انداز خوبی پیش روی این اتحادیه است افزود: امروز همه بزرگان در نشست حضور داشتند و من به آینده آن خوشبینم باید از زحمات عزیز محمدی و سایر مسئولان به خاطر تشکیل جلسه نخست این اتحادیه تشکر کنم.
 
سرمربی استقلال در مورد وضعیت جذب بازیکنان توسط این تیم اظهار داشت: بازیکنان بر اساس تاکتیک تیمی و با نظر من جذب می شوند اینهایی که به خدمت گرفتیم همه خوب هستند امروز هم نفرات جدیدی به خدمت خواهیم گرفت.
 
وی با تشکراز زحمات مظلومی که در این مدت در استقلال کشیده است ادامه داد: امیدوارم حضور انصاریفرد هم قطعی شود. من نیامده‌ام مشکلات شخصی را برطرف کنم بلکه بازیکنانی که در چارچوب ترسیم من حرکت کنند همه در تیم حضور خواهند داشت.
 
قلعه نویی در خصوص وضعیت جباری و رحمتی گفت: در فصل نقل و انتقالات هر تیمی ورودی و خروجی هایی دارد ضمن اینکه جلسه خوبی با رحمتی و جباری داشتیم و با آنها صحبت کردیم که طی روزهای آینده وضعیتشان مشخص می شود.
کد مطلب 1622815

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها