پورتوریکو بدون پیروزی به دیدارهای خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای کره جنوبی وپورتوریکو در چارچوب روز پایانی مسابقات والیبال انتخابی المپیک امروز یکشنبه در سالن مترو پولیتن شهر توکیو ژاپن برگزار شد. بازیکنان پورتوریکو که تا پیش از امروز هیچ امتیازی از رقابت با دیگر تیمها کسب نکرده بودند، گیم نخست دیدار مقابل کره جنوبی را به سود خود تمام کردند و در ادامه بازی هم یک گیم از کرهایها گرفتند اما در نهایت با نتیجه 3 بر 2 متحمل شکست شدند و تنها به کسب یک امتیاز از این بازی بسنده کردند.
نتیجه کامل دیدار تیمهای ملی والیبال کره جنوبی و پورتوریکو به شرح زیر است:
* کره جنوبی 3 - پورتوریکو 2
(15 بر 25)، (25 بر 18)، (19 بر 25)، (25 بر 16)، (15 بر 12)
تیمهای کره جنوبی و پورتوریکو در حالی به مصاف هم رفتند که رقابت آنها یک دیدار کاملا تشریفاتی بود چون نتیجه به دست آمده هیچ تاثیری در وضعیت دو تیم برای صعود قابل توجه در جدول رده بندی نداشت ام
مسابقات والیبال انتخابی المپیک تا ساعتی دیگر با برگزاری دیدار تیمهای ایران و ژاپن به پایان میرسد. این دیدار نیز کاملا تشریفاتی برگزار میشود.
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