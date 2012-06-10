سیدمحمدابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: این سمینار با هدف آشنایی تجار و بازاریان خراسان شمالی با بازار هدف کشور عراق در تاریخ 25 خردادماه در بجنورد برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه سمینار آشنایی با بازار عراق با حضور معاون سازمان توسعه تجارت ایران، رایزن بازرگانی کشور عراق، استاندار خراسان شمالی و جمعی دیگر از مسئولین کشوری و استانی برگزار می‌شود اظهار داشت: در این برنامه تجار و بازاریان این استان با آخرین تحولات بازار عراق و ظرفیت‌های فراوان موجود در این بازار آشنا می‌شوند.

حسینی در ادامه برگزاری این سمینار را در راستای سیاست‌های تجاری این نهاد در سال جاری ذکر کرد وافزود: تا پایان سال جاری 3 هیئت تجاری خارجی در این استان پذیرش می‌شوند.

وی این 3 هیئت خارجی را شامل هیئت‌های تجاری کشورهای عراق، چین و ترکمنستان اعلام و تصریح کرد: این هیئت‌ها پس از هماهنگی با سازمان توسعه تجارت خارجی ایران و کشورهای مورد نظر به خراسان شمالی وارد می‌شوند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در پایان یادآور شد: این استان ظرفیت بسیار مناسبی در زمینه صادرات انواع محصولات صنعتی، پتروشیمی، کشاورزی و ... به کشورهای مختلف دارد.