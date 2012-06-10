به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عرب در جلسه ستاد برگزاری بزرگداشت شهدای موتلفه که در بنیاد شهید قم برگزار شد گفت: هر ساله مرکزیت برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای موتلفه در تهران بود که امسال در قم این مراسم برگزار می‌شود.



وی افزود: قم سرآغاز همه حرکت‌های انقلاب اسلامی بوده و نقش ارزنده‌ای در پیروزی انقلاب داشته لذا به درخواست قم این مراسم امسال در این استان مقدس برگزار می ‌شود.



مشاور استاندار قم ادامه داد: شهدای انقلاب اسلامی در دورانی از انقلاب دفاع کردند که کسی جرات مقابله با رژِیم سفاک پهلوی را نداشت ولی ایشان با شجاعت در برابر دشمنان اسلام ایستادند و جان خویش را در راه هدف مقدس فدا کردند.



وی ادامه داد: شهدای موتلفه در زمانی که امام تبعید شدند و خفقان در کشور حاکم شد، بپا خواستند و حرکتشان فریاد بلندی بر سر دستگاه حاکمیت جبار پهلوی بود.



عرب اظهار داشت: شهدای موتلفه حلقومی را که علیه مرجعیت سخن رانده بود و به مرجعیت توهین کرده بود هدف تیر قرارداد آن هم در زمانی که بلندترین فریاد را فریاد گلوله دیدند و به مبارزه علیه رژِیم وابسته بپا خاستند.



وی از دستگاه‌های عضو ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای موتلفه خواست تا با هماهنگی لازم مراسمی در خور شان استان مقدس قم را فراهم نمایند.



شهدای موتلفه اسلامی نقش ارزنده ای در بیداری ملت و تکوین انقلاب اسلامی داشتند



مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران قم نیز در این جلسه گفت: شهدای موتلفه اسلامی نقش ارزنده در بیداری ملت و شکستن خفقان رژِیم طاغوت و تکوین انقلاب اسلامی داشتند.



محمد کاظم پورامینی افزود: اهداف و بیانات ایشان هرچه بیشتر باید به نسل امروز منتقل گردد، ایشان الگوهای بسیار خوبی در تبعیت از مرجعیت هستند.



وی اضافه کرد: ایشان نقش اساس و محوری در تکوین انقلاب اسلامی داشتند و زمینه بیداری ملت مسلمان را فراهم کردند. شهدای موتلفه از مصادیق بارز مقابله با رژیم بودند که با ترور حسنعلی منصور راه تسلط بیگانگان بر کشور را سد نمودند.



مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران قم اضافه کرد: زنده نگه داشتن یاد و نام و خاطره این شهدای والامقام که با استبداد و استعمار مقابله نمودند و دستگاه جبار را متزلزل کردند، حرکتی است در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت فرهنگی که رژِیم منهوس پهلوی را نابود ساخت و انقلاب اسلامی را تقویت کرد.



وی افزود: خرداد، ماهی است که در آن رویدادهای مهم تاریخی در دوران انقلاب رخ داده از آن جمله قیام 15خرداد سال 42 و شهادت آیت الله سعیدی در 20 خرداد سال 49 و شهادت اعضای موتلفه اسلامی در 26 خرداد سال و این حرکت می تواند تبدیل به ستادی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای انقلاب باشد.



جلسه هماهنگی ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای موتلفه با حضور نمایندگانی از استانداری قم، بنیادشهید و امور ایثارگران، شهرداری، اوقاف و امور خیریه، صدا و سیما، نیروی انتظامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سپاه علی بن ابیطالب(ع) در بنیادشهید و امور ایثارگران برگزار شد.



به گزارش مهر، چهل و هفتمین سالگرد شهدای موتلفه، شهیدان صادق امانی، محمد بخارایی، رضا صفار هرندی و مرتضی نیک نژاد پنج‌شنبه 25 خردادماه در بیت امام خمینی(ره) در قم با سخنرانی دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.