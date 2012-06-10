دلیل افزایش سرقت کابلهای مخابراتی/ فیبرنوری جایگزین کابل مسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع سرقت کابلهای مخابراتی موضوع تازه ای نیست و علاوه بر قطع ارتباط چندین روزه مشترکان، سالانه منجر به ضررهای بسیاری برای مخابرات می‌شود اما در چند روز اخیر با افزایش مجدد این سرقتها ارتباط بیش از 30 هزار مشترک تلفن ثابت قطع شد.

طی این روزها 3 بار موضوع سرقت از کابل ها اتفاق افتاد و منجر به قطعی مشترکان تهرانی شد.

این در حالی است که هر یک متر کابل کانالی 2400 ، حدود هشت کیلوگرم وزن دارد که با توجه به آنکه یک تخته کابل حدود 250 متر و قطر کابل نیز حدود 10 سانتیمتر است، این کابل وزنی حدود 4 تن دارد و سارقان امکان سرقت کابل و جدا کردن کابل ها از حوضچه مرکزی را به دلیل این حجم نداشته و تنها بخشی از این کابل را به سرقت می برند چرا که مس به کار رفته در کابلهای مخابراتی ارزشمند است و تنها دلیلی که می تواند باعث سرقت شود همین مسئله است.

در یک سال اخیر موارد متعددی از کابل دزدی گزارش شده که هنوز علیرغم تمهیدات مخابرات برای جلوگیری از آن، این روند ادامه دارد و راهکار مطلوبی برای این منظور پیش بینی نشده است

از جمله برنامه هایی که مخابرات برای رفع این پدیده و جبران خسارت های آن در دستور کار قرار داده می توان به بیمه کابلهایی که نگهداری آن بر عهده پیمانکاران نگهداری مراکز مخابراتی است، اشاره کرد.

ابراهیم یافتیان - قائم مقام مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر افزایش نرخ مس را دلیل افزایش سرقت کابل های مخابراتی عنوان کرد و گفت: مخابرات برای جلوگیری از این معضل درصدد اجرای راهکارهای حفاظتی است.

وی جایگزینی فیبرنوری را به جای کابل های مسی از جمله این راهکارها اعلام کرد و گفت: اجرای کامل این طرح نیازمند زمان بسیاری است اما اجرای آن برای تمامی کابل برگردانهایی که در حال انجام است، صورت می گیرد. به نحوی که موضوع سرقت کابل هم اکنون در کرج کاهش یافته چرا که میزان کابل های مسی نیز کاهش یافته است.

یافتیان با تاکید براینکه اقدامات حفاظتی برای حوضچه هایی که این کابل ها در آن قرار دارند نیز در حال انجام است افزود: برای درب حوضچه ها درب دوم نیز تعبیه شده است که امکان بازکردن آن کاهش یابد. در همین حال در حال هماهنگی با ارگانهای مربوطه هستیم تا نظارت بیشتری برای حوضچه های کابل های مخابراتی صورت گیرد.

به گفته این مقام مسئول معمولا سرقت از کابلهای فعال نشده مخابراتی انجام می گیرد و سرقت کابلهای زیربار رفته کمتر سابقه دارد که آن هم زمان زیادی نمی خواهد، افزود: سارقان تنها بخشی از کابل های مسی را قطع کرده و آن را به سرقت می برند و در بسیاری مواقع نیز حتی به اشتباه فیبرهای نوری را به جای کابلهای مسی می برند و این اشتباه تنها باعث قطع ارتباط مشترکان فیبر می شود و چیزی عاید سارقان نخواهد شد. با این حال تمامی تلاش مخابرات این است که با جایگزینی فیبرهای نوری به جای کابل مسی این مشکل را رفع کند.