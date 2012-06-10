10 مورد تسهیلات نظام وظیفه به نخبگان واجد شرایط یزد اعطا شد

مرتضی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تسهیلات ارائه شده در سال جاری به نخبگان یزد اظهار داشت: در سال جاری پنج مورد تسهیلات کمک هزینه تحصیلی به صورت مقرری ماهانه به نخبگان اهدا شد که مبلغ این مقرری بسته به سطح احراز نخبگی متفاوت است.

وی ادامه داد: همچنین تسهیلات هدیه ازدواج به مبلغ 500 هزار تومان به 9 نفر و به یکی از نخبگان نیز تسهیلات استادیار جوان تعلق گرفت.

محمودی، تعداد وام های مسکن اعطا شده به نخبگان یزدی را چهار مورد بیان کرد و سقف مبلغ این وام را 80 میلیون تومان اعلام کرد.

وی عنوان کرد: پرونده 40 نفر از دانش آموختگان برتر دانشگاهی نیز در دست بررسی است که در صورت تایید پرونده می توانند از تسهیلات بنیاد نخبگان استفاده کنند.

محمودی، پرداخت قسط دوم اعتبار پژوهش و نوآوری به 41 نفر از مخترعان برگزیده جشنواره کویر و پرداخت اعتبار پژوهش و نوآوری به پنج نفر از برگزیدگان المپیاد مهارت را از دیگر تسهیلات داده شده به نخبگان در سال جاری برشمرد.