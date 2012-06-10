95 برنامه اجرایی مبارزه با مواد مخدر در گنبد کاووس تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر علی احمدی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه مبارزه با مواد مخدر این شهرستان با تاکید بر اهمیت تشکل های مردم نهاد و سمن ها در درمان معتادین اظهار داشت: شهرستان گنبد آمادگی خود را برای احداث اردوگاه معتادان اعلام کرد و اقداماتی را در راستای اجرایی این طرح انجام داد اما به دلیل وجود اردوگاه توسکستان و لزوم کسب تجارب در خصوص تشکیلات این اردوگاه طرح به تعویق افتاد.

وی با اشاره به نقش مهم خانواده و آموزش و پرورش و دانشگاهها در بحث پیشگیری و درمان افراد گرفتار یادآور شد: باید در راستای فرهنگ سازی از زحمات خانواده های معتادان ترک داده شده قدردانی شود.

وی همچنین بر ارائه گزارشات مکتوب ادارات در خصوص عملکردشان در مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و گفت: در هر جلسه باید روسای کمیته ها گزارش اقدامات خود را ارائه دهند

گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.