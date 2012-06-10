به گزارش خبرنگار مهر، حسن حاجی پور در کارگاه آموزشی چهار روزه کارشناسان پیشگیری 27شهرستان که صبح شنبه در ستاد بهزیستی خراسان رضوی برگزار شد، بیان کرد: تعرفه اعلام شده بهزیستی بیشتر از این بوده اما برای یکسان شدن در سطح مراکز مختلف، این نرخ مورد توافق قرار گرفته و همه مراکز درمان اعتیاد باید این تعرفه را رعایت کنند.
حاجی پور در زمینه تعرفههای درمان اعتیاد افزود: تعرفهها در سال جاری در تمام سطح کشور یکسان است که البته به نظر ما منطقی نیست چون هزینهها در استانهای مختلف تفاوت دارد اما همه موظف به اجرای قانون هستیم و همه باید این تعرفهها را رعایت کنیم.
وی تأکید کرد: یارانههای بهزیستی به مراکزی تعلق میگیرد که عملکرد بهتری داشته و رضایتمندی بیشتری را در بین جامعه هدف ایجاد کرده باشند.
معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی بر تعامل بیشتر بهزیستی با سایر دستگاهها و استفاده از امکانات و منابع آنها برای پیشبرد برنامههای پیشگیری تأکید کرد.
متولی پیشگیری از اعتیاد و بحرانهای خانوادگی همه دستگاهها هستند
حاجیپور گفت: متولی کار پیشگیری از اعتیاد، آسیبهای اجتماعی و بحرانهای خانوادگی، همه دستگاهها هستند و برای اجرای برنامههای پیشگیرانه، باید تمام مسؤولان دولتی مشارکت و همکاری داشته باشند.
وی با بیان اینکه اعتبارات پیشگیرانه، تناسبی با رشد آسیبها و مشکلات اجتماعی ندارد گفت: کارشناسان بهزیستی باید با تعامل با سایر دستگاهها، اهمیت اجرای برنامههای پیشگیرانه در سلامت کارکنان آن دستگاهها و خانوادههای آنان را برای مسؤولان این دوایر روشن سازند.
وی افزود: اگر مسؤولان اجرایی شهرستانها و به ویژه فرمانداران به اهمیت این برنامهها بیشتر واقف شوند همکاری وسیعتر و جدیتری با بهزیستی در اجرای این برنامهها دارند که سبب صرفهجویی در منابع و تسریع در کسب نتایج میشود.
بهزیستی 23 طرح و برنامه در زمینه پیشگیری در دست اجرا دارد
وی با بیان اینکه بهزیستی در حال حاضر 23 طرح و برنامه در زمینههای مختلف پیشگیری در دست اجرا دارد گفت: هدف این برنامهها تمام اقشار جامعه هستند و بنا براین دستگاههای اجرایی باید برای اجرای این برنامهها همکاری مسؤولانه تری داشته باشند.
وی در خصوص مراکز مشاوره گفت: بهزیستی در سه سطح خانههای سلامت روان، مشاوره عمومی و مشاوره تخصصی مجوز صادر میکند و بر اساس آییننامههای موجود، مشاوران برای گرفتن مجوز از بهزیستی، باید مدرک عضویت سازمان نظام مشاوره و روانشناسی را ارائه دهند.
وی در مورد این کارگاه گفت: در این کارگاه کارشناسان پیشگیری 27 شهرستان استان، با برنامههای پیشگیری، راهبردها و روشهای اجرای این برنامهها در سال جاری، نحوه نظارت بر مراکز غیر دولتی و چگونگی تعامل با سایر دستگاههای اجرایی برای پیشبرد برنامههای پیشگیرانه آشنا میشوند.
هدف از نظارت بر مراکز درمان غیر دولتی مچ گیری نیست
حاجی پور با تصریح اینکه هدف از نظارت بر مراکز پیشگیری و درمان غیر دولتی، مچ گیری و برخورد منفی نیست، گفت: در خیلی از موارد، نقص در مراکز به علت آگاه نبودن مسؤولین و کارکنان مرکز است که باید با آموزش و تعامل فکری، این آگاهی بیشتر شود.
وی همچنین یادآور شد: اما برخورد نکردن پلیسی با مراکز به معنای نادیده گرفتن تخلفات نیست ولی بازرسین و کارشناسان باید ضمن تذکر نقایص، خود برای رفع و رجوع مشکلات، پادرمیانی و همکاری کنند و نگاه آنان اصلاح فرایندها باشد.
کمپها یک پتانسیل مثبت و مفید برای درمان اعتیاد هستند
معاون بهزیستی خراسان رضوی در مورد فعالیت کمپها گفت: کمپها یک پتانسیل مثبت و مفید برای درمان اعتیاد هستند اما باید در چهارچوب قانون و طبق دستورالعملها فعالیت کنند.
حاجی پور افزود: ارتباط با رسانهها و استفاده از تمام پتانسیلهای اطلاعرسانی و آگاهسازی اجتماعی، یک وظیفه پیشگیرانه است و کارشناسان بهزیستی باید برای اجرای برنامههای پیشگیرانه به تمام کانالهای ارتباطی با نخبگان و دانشوران جامعه مراجعه کنند.
نظر شما