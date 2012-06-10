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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

شش پروژه شهرسازی سیستان و بلوچستان جزو طرح های مهر ماندگار شدند

شش پروژه شهرسازی سیستان و بلوچستان جزو طرح های مهر ماندگار شدند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: شش پروژه شهرسازی استان جزو طرح های مهر ماندگار شدند.

ابوالفضل باقرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حوزه راه ها، پروژه بزرگراه بم - زاهدان به طول 205 کیلومتر از پروژه های مهر ماندگار است که در حال حاضر بیش از 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی گفت: قطعه اول پروژه باند دوم بزرگراه زاهدان - بم بطول 40 کیلومتر در حال اجرا و قطعات دیگر درحال مناقصه و انتخاب پیمانکار است.

وی افزود: بزرگراه زاهدان - زابل از پروژه های دیگر مهر ماندگار است که در حال حاضر دو قطعه آن به طول 60 کیلومتر با 16 درصد پیشرفت در حال انجام است و 150 کیلومتر باقی مانده آن در قالب پنج قطعه در حال مناقصه و انتخاب پیمانکار است.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان بیان داشت: مطالعه و احداث بیمارستان سرباز با 75 درصد پیشرفت فیزیکی و احداث بیمارستان های زهک و دوست محمد با بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی از دیگر پروژه های مهر ماندگار این اداره کل است.

وی گفت: تکمیل بیمارستان سراوان نیز با 15 درصد پیشرفت فیزیکی از دیگر پروژه های مهر ماندگار اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان است.

وی افزود: تمامی پروژه های مهر ماندگار در صورت تامین اعتبار به موقع، تا پایان اردیبهشت 92 به پایان خواهند رسید.

کد مطلب 1622830

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