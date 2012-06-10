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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۰۱

مهرور در گفتگو با مهر:

افزایش قیمت نان در نانوایی های البرز غیر قانونی است

افزایش قیمت نان در نانوایی های البرز غیر قانونی است

کرج – خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و بودجه فرمانداری کرج گفت: تا قبل از ابلاغ استانداری البرز، هرگونه افزایش قیمت نان در نانوایی های استان غیرقانونی است.

مهدی مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افزایش قیمت نان در سطح استان گفت: جلسات متعددی در خصوص افزایش قیمت گندم و به تبع آن افزایش قیمت نان در استانداری البرز و فرمانداری کرج برگزار شده است.

وی افزود: تا به این لحظه هیچ گونه افزایش قیمتی در استان به تصویب نرسیده و تا قبل از ابلاغ استانداری هیچ کدام از نانوایی های استان مجاز به افزایش قیمت نان نخواهند بود.

مهرور در خصوص اینکه برخی از نانوایی های استان اقدام به افزایش قیمت نان کرده اند گفت: افزایش قیمت نان در نانوایی ها غیر قانونی بوده و تخلف محسوب می شود.

وی گفت: مردم می توانند موارد تخلف را گزارش داده تا مطابق قانون با متخلفان برخورد شود.

معاون برنامه ریزی و بودجه فرمانداری کرج اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت گندم احتمال افزایش قیمت نان وجود دارد اما تا این لحظه ابلاغی در این خصوص و میزان افزایش قیمت صورت نگرفته است.

کد مطلب 1622831

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