تحولات عمده در کادر فنی ابومسلم/ اعلام آمادگی برای واگذاری باشگاه

بهزاد تیمورپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در پایان جلسه 3ساعته ظهر جمعه مدیران باشگاه در نهایت تصمیماتی مقرر شد که امیدواریم به نفع فوتبال استان باشد.
وی افزود: بر این اساس حجت الاسلام ناصری پور که پیش از این به عنوان قائم مقام رئیس هیئت عامل در باشگاه حضور داشت بنا به دلایل شخصی از جمع هیئت عامل جدا و مهدی حسینی از این پس به جای ایشان فعالیت خواهد کرد.
وی ادامه داد: هاشم حسینی رئیس سابق هیئت فوتبال خراسان رضوی هم به عنوان یکی از اعضای هیئت عامل و سرپست تیم بزرگسالان باشگاه در فصل جدید فعالیت خواهد کرد.
تیمورپور با اشاره به سایر نفرات هیئت عامل گفت: حشمت مهاجرانی همچمنان به عنوان رئیس سازمان فوتبال و آکادمی باشگاه فعالیت خواهد کرد، ضمن اینکه وی یکی از اعضای هیئت عامل نیز خواهد بود، همچنین احمد پازوکی و سید محمد رضوی و خودم نیز به عنوان اعضای هیئت عامل در باشگاه ابومسلم حضور خواهیم داشت.
پیروانی سرمربی شد
سخنگوی باشگاه ابومسلم در ادامه به کادر فنی تیم اشاره کرد و گفت: بالاخره پس از جلسات فراوان و بررسی گزینههای مختلف تصمیم هیات عامل بر این شد تا غلامحسین پیروانی مربی با اخلاق و باتجربه فوتبال کشور به عنوان سرمربی تیم برای سال جدید انتخاب و با تایید هیات مدیره معرفی شود.
تیمورپور اظهار داشت: قصد ابومسلم در سال جدید فقط صعود به لیگ برتر بوده و از کادر فنی نیز چنین انتظاری داریم.
وی از زحمات خداداد عزیزی به عنوان سرمربی پیشین ابومسلم تشکر کرد و گفت: خداداد عزیزی اسطوره فوتبال کشور و مربی با غیرت و محبوب خراسانیهاست که فصل گذشته تیم را در شرایطی سخت تحویل گرفت و تا این مرحله پیش برد.
آمادهایم ابومسلم را واگذار کنیم
سخنگوی باشگاه ابومسلم با اشاره به ایجاد حواشی درباره مالکیت ابومسلم تصریح کرد: مدیریت باشگاه ابومسلم تا کنون ثابت کرده که فقط به قصد شناسایی، تربیت و معرفی استعدادهای ورزشی نوجوانان و جوانان غیور مشهدی و خراسانی به جامعه فوتبال کشور همچنین افزایش شور و نشاط اجتماعی و سلامت جسمی و روانی مردم ورزش دوست خراسان و رساندن باشگاه مردمی ابومسلم به جایگاه واقعی خودش پا به میدان گذاشته است.
وی افزود: با تمام اینها بدون هیچگونه ادعا و تکلفی، صادقانه و با آغوش باز، آمادگی خود را برای تحویل باشگاه به افراد و گروههای علاقمند و توانمند اعلام کرده و همین جا یادآور میشویم مدیریت باشگاه طی دو سال گذشته بیش از 6 میلیارد و 700 میلیون تومان هزینه کرده که اسناد آن در امور مالی باشگاه موجود است.
وی با بیان اینکه اگر شخص یا افرادی، توانایی و علاقه تحویل باشگاه را دارند، ما منتظریم پیشنهادشان هستیم، تاکید کرد: این البته شرطی دارد و آن اینکه که همین امروز و قبل از آغاز پروسه جذب بازیکنان آمادگی خویش را برای ورود به این عرصه اعلام کنند تا از تکرار تجربیات تلخ و آسیب رسان دو سال گذشته و ایجاد حاشیههای فراوان بویژه در این مرحله زمانی بسیار حساس اجتناب شود.
نظر شما