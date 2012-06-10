نخستین تصفیه خانه فاضلاب روستایی لرستان آماده بهره برداری است

محمد حسین بازگیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی هفته محیط زیست بازدیدی از تصفیه خانه فاضلاب روستای کفراج شهرستان دلفان داشتیم که عملیات اجرایی آن روند خوبی دارد.

وی با بیان اینکه شبکه گذاری این تصفیه خانه فاضلاب انجام شده است، عنوان کرد: به زودی اولین تصفیه خانه فاضلاب روستایی لرستان فعالیت خود را شروع خواهد کرد.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان همچنین به دیگر برنامه های این هفته اشاره کرد و گفت: در راستای حمایت از تشکلهای زیست محیطی لرستان خانه "محیط زیست" روز گذشته افتتاح شد.

بازگیر عنوان کرد: افتتاح خانه محیط زیست در راستای اختصاص فضایی به تشکلها، طبیعت دوستان و فعالان این حوزه ایجاد شده تا برای اجرای برنامه و انجام فعالیتهای خود از این فضا استفاده کنند.

وی همچنین به برگزاری همایش تنوع زیستی و طبیعت گردی در دریاچه گهر اشاره کرد و گفت: این همایش نیز طی هفته محیط زیست با استقبال خوب طبیعت دوستان در محل دریاچه گهر برگزار شد.