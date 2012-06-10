مازندران در تولید 15 محصول دارنده برتر کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عظیمی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بحش کشاورزی مازندران در سالن اجتماعات جهادکشاورزی استان اظهار داشت: تولیدکنندگان استان با رفع خلاهای تولیدی می توانند در بیشتر محصولات به صادرات دست یابند.

وی افزود: متوسط برداشت برخی محصولات تولید کنندگان مازندران نظیر مرکبات 17 الی 18 تن است و مازندران دارای تنوع محصولات فراوانی است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران با اشاره به اینکه تعداد تولیدکنندگان استان زیاد است، تصریح کرد: صاحبان تولید در حوزه کشاورزی باید به سمت تولید ارگانیگ و صادرات محور هدایت شوند.

عظیمی با بیان اینکه مازندران در 15 محصول دارای رتبه های برتر کشوری از حیث تولید است، یادآور شد: در برنامه پنجم توسعه، تولید محصول ارگانیک در اویت برنامه های بخش کشاورزی مازندران است.

احمد گلابیان، مدیر ترویج سازمان جهادکشاورزی مازندران و دبیر این همایش در سخنانی با اشاره به اینکه منابع انسانی از ارکان توسعه هر نهاد و سازمانی است، اظهار داشت: نیروی انسانی موثر در بخش کشاورزی، می تواند استانی را اقتصاد محور و صادرات گرا مبدل کند.

وی با بیان اینکه 41 تولیدکننده بخش های مختلف کشاورزی مازندران بر اساس شاخص هایی به عنوان نمونه استانی و 5 نمونه کشوری شدند، افزود: هر واحد تولیدی یک مدرسه شکوفایی در حوزه اقتصاد کشاورزی و بهره وری در واحد سطح باید باشد.

مازندران استان استراتژیک در تولید انواع محصولات کشاورزی نظیر مرکبات و برنج است.