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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۲۱

عبداللهی:

"خانه های نور" در خراسان رضوی محل اجرای فعالیت های قرآنی است

"خانه های نور" در خراسان رضوی محل اجرای فعالیت های قرآنی است

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول دبیر خانه نظارت بر کانون های مساجد خراسان رضوی گفت: مراکز "خانه های نور" استان محل رصد و اجرای فعالیت های قرآنی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین عبداللهی ظهر یکشنبه در جمع مسئولان مراکز خانه های نور سراسر استان با اشاره به این مطلب که 30خانه نور در خراسان رضوی فعالیت می کند، گفت: در سال جاری 18 خانه نور دیگر به این تعداد افزوده می شود.

وی گفت: به منظور اصلاح و رسالت فعالیت های مراکز خانه های نور نیازمند ارتباط دو سویه ، اصلاح ساختار خانه های نور، بهره گیری از مشاوره در حوزه فعالیت های قرآنی، ارائه گزارش عملکرد، انجام فعالیت های قرآنی متناسب با استانداردهای عنوان شده درآیین نامه هستیم.

وی با اشاره به این مطلب که همه فعالیت های قرآنی تعریف شده مساجد باید در قالب خانه های نور تجمیع شود، اذعان داشت:  مراکز خانه های نورباید توانایی ساماندهی همه فعالیت های قرآنی مساجد را داشته باشند چرا که هدف را ه اندازی مراکز خانه های نور ارتقای سطح آموزش های لازم در حوزه فعالیت های قرآنی است.

وی در ادامه با بیان اینکه امروزه یکی از رسالت های ما به عنوان سربازان فرهنگی در مقابله با حجم بالای تهاجم های فرهنگی دشمن بهره گیری از مباحث قرآنی در حوزه فرهنگ است، گفت: مراکز خانه ای نور به عنوان مراکز ترویج فعالیت های قرآنی است.

مسئول دبیر خانه نظارت بر کانون های مساجد خراسان رضوی با اشاره به این مطلب که نخستین گام در حوزه فعالیت های فرهنگی، جهاد فرهنگی است، تصریح کرد: همه فعالیت های قرآنی مساجد در قالب خانه های نور تجمیع شود.

وی با اشاره به این مطلب که نشر و آموزش معارف قرآنی بهترین فعالیت فرهنگی است چرا که فرهنگ هم انسان ساز و انسان سوز است، تصریح کرد: گسترش و ترویج فعالیت ها و محافل قرآنی نیاز امروز جامعه است.

کد مطلب 1622839

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