رژیم صهیونیستی خواستار اقدام نظامی علیه سوریه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز یکشنبه در اتهامی بی اساس و تکراری بار دیگر ایران و حزب الله لبنان را به نقش داشتن در کشتارهای سوریه متهم کرد.

"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر این رژیم روز یکشنبه درجلسه کابینه خود با متهم کردن ایران و حزب الله لبنان به نقش داشتن در حوادث سوریه گفت: فقط دولت سوریه عامل کشتارها نیست بلکه ایران و حزب الله هم به اسد کمک می کنند و جامعه جهانی باید بداند که ما در چه فضایی زندگی می کنیم.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی بیشترین سود را از درگیری ها و خونریزی های داخلی سوریه می برد و علی رغم اینکه بارها دولت سوریه به استناد مدارک و اعترافات شورشیان دستگیر شده اعلام کرده است عامل اصلی کشتار مردم سوریه افراد مسلح مورد حمایت کشورهای غربی ، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی منطقه می باشند

همچنین به گزارش سایت صهیونیستی "ینت" شائول موفاز معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز ضمن انتقاد از حمایت روسیه از دولت سوریه خواستار مداخله نظامی جامعه جهانی برای برکناری "بشار اسد" رییس جمهور سوریه شد.

در حالی این خواسته از سوی رژیم صهیونیستی مطرح می شود که وزیر خارجه روسیه روز گدشته ضمن دعوت جامعه جهانی به تشکیل کنفرانسی در خصوص سوریه و حمایت از حضور ایران در این کنفرانس یاد آور شد که روسیه اجازه تکرار تجربه لیبی در سوریه را نخواهد داد.

همچنین در روزهای گذشته کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بیانیه پایانی اجلاس پکن با هرگونه مداخله نظامی در سوریه و خاور میانه مخالفت کرده و آنرا غیرقابل قبول خواندند.