قیمت هر کیلو شیرخام 730 تومان شد/ پرداخت یارانه نقدی به دامداران

رضا باکری در گفتگو با مهر درخصوص جلسه روزگذشته این انجمن با نمایندگان اتحادیه دامداران در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این جلسه که روز گذشته از ساعت 18 تا 21 برگزار شد، سیدجواد تقوی معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حسن رادمرد سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی، علی پورکاوه سرپرست دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت و سعید سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران حضور داشتند.

وی در خصوص توافقنامه ای که در این جلسه بین انجمن صنایع لبنی و اتحادیه سراسری دامداران به تصویب رسید اظهار داشت: بحث های زیادی در این جلسه بین حاضرین انجام شد که نهایتا مقرر شد قرارداد خرید شیرخام بین کارخانجات صنایع لبنی و دامداران ظرف مدت 10 روز به امضاء برسد.

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران افزود: همچنین به موجب این قرارداد شرکت پشتیبانی اموردام موظف شد علوفه مورد نیاز دامداران را با قیمت های تثبیتی تامین نماید و در صورت عدم تامین نهاده های دامی یارانه نقدی به دامداران پرداخت کند.

وی خاطرنشان کرد: اتحادیه سراسری دامداران هم متقابلا متعهد شدند که شیر با بار میکروبی 700 هزار را معادل 630 تومان تحویل کارخانجات صنایع لبنی بدهند و برای کاهش هر یکصدهزار بار میکروبی معادل 10 تومان پاداش دریافت کنند و چنانچه میزان بارمیکروبی از 700 هزار تجاوز کند به ازای هر یکصد هزار بارمیکروبی، 50 ریال جریمه شوند.

باکری با بیان اینکه دامداران به ازای هر یک دهم درصد چربی مازاد بر 3.2 درصد چربی 10تومان پاداش دریافت خواهند کرد، گفت: براین اساس مرغوب ترین شیر کیفی با احتساب هزینه حمل، به قیمت هرکیلو 730 تومان تحویل کارخانجات لبنی می شود.

وی با اعلام اینکه پیش از ظهر امروز نیز طی جلسه ای قرارداد خرید شیرخام بین اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی و اعضای اتحادیه سراسری دامداران نهایی شد، تاکید کرد: این قرارداد امروز در هیئت مدیره اتحادیه سراسری دامداران و فردا در هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی به تصویب نهایی خواهد رسید.

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران با بیان اینکه پس از تصویب نهایی، این قرارداد به مجموعه کارخانجات لبنی و دامداران ابلاغ خواهد شد، گفت: این قرارداد پس از ابلاغ باید ظرف 10 روز به مرحله اجرا درآید.

به گفته وی، محصولات لبنی از این پس بر مبنای قیمت تعیین شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آنالیز و قیمت گذاری و رسما ابلاغ خواهد شد.

به گزارش مهر، حسین چمنی مشاور انجمن صنایع لبنی ایران پیش از این به مهر گفته بود درستاد تنظیم بازار که به ریاست رحیمی معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، وعده عرضه نهاده ارزان قیمت به دامداران داده شد تا آنها شیرخام را به قیمت 630 تومان به صنایع لبنی بفروشند در حالی که تا به امروز این اتفاق نیفتاده است و اگر کسی شیرخام 630 تومانی سراغ دارد آن را به کارخانجات صنایع لبنی معرفی کند تا ما آن را به این قیمت خریداری کرده و نرخ فرآورده های لبنی خود را کاهش دهیم!

وی درعین حال تصریح کرد: البته ممکن است شرکت پشتیبانی امور دام نهاده هایی را بین برخی از دامداران توزیع کرده باشد اما این میزان نهاده حجمی نیست که بتواند همه دامدارها و تولیدکنندگان را تامین کند تا آنها بخواهند شیرخام خود را با نرخ کیلویی 630 تومان در اختیار کارخانجات صنایع لبنی بگذارند.