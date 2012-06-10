هفت هزار پاکت سیگار قاچاق در قزوین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران یگان امداد قزوین حین کنترل خودروهای عبوری در عوارضی آزاد راه قزوین، زنجان به یک دستگاه سواری پژو 206 مشکوک و خودرو را متوقف کردند.



ماموران در این اقدام در بازرسی از خودرو هفت هزار و 439 پاکت سیگار خارجی قاچاق کشف و راننده آن را دستگیر کردند.



همچنین ماموران پلیس آگاهی شهرستان تاکستان در اقدامی حین گشت زنی در جاده قدیم قزوین، زنجان به یک دستگاه سواری سمند مشکوک و دستور ایست صادر کردند.



راننده خودرو با مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد که البته پس از مدتی تعقیب و گریز متوقف و 900 دستگاه گوشی تلفن همراه در بازرسی از خودرو کشف و ضبط شد.