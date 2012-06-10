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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۱۳

هفت هزار پاکت سیگار قاچاق در قزوین کشف شد

هفت هزار پاکت سیگار قاچاق در قزوین کشف شد

قزوین- خبرگزاری مهر: ماموران انتظامی استان قزوین هفت هزار پاکت سیگار و 900 دستگاه گوشی تلفن همراه را در دو اقدام پلیسی کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران یگان امداد قزوین حین کنترل خودروهای عبوری در عوارضی آزاد راه قزوین، زنجان به یک دستگاه سواری پژو 206 مشکوک و خودرو را متوقف کردند.

ماموران در این اقدام در بازرسی از خودرو هفت هزار و 439 پاکت سیگار خارجی قاچاق کشف و راننده آن را دستگیر کردند.

همچنین ماموران پلیس آگاهی شهرستان تاکستان در اقدامی حین گشت زنی در جاده قدیم قزوین، زنجان به یک دستگاه سواری سمند مشکوک و دستور ایست صادر کردند.

راننده خودرو با مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد که البته پس از مدتی تعقیب و گریز متوقف و 900 دستگاه گوشی تلفن همراه در بازرسی از خودرو کشف و ضبط شد.

کد مطلب 1622845

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