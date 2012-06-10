اتحادیه کوتاه کنندگان پشم گوسفند راه اندازی شد اما اتحادیه مربیان نه!

فیروز کریمی که پس از نخستین نشست اتحادیه مربیان با خبرنگار مهر گفتگو می کرد ضمن بیان مطلب فوق گفت: من از اعتماد همکارانم تشکر می‌کنم و اگر در رای گیری نهایی به عنوان عضو هیات مدیره اتحادیه مربیان فوتبال کشور انتخاب شوم به بهترین شکل از حق مربیان دفاع خواهم کرد.

وی افزود: برخلاف آنچه در بیرون مطرح می‌شود مربیان مظلوم‌ترین قشر فوتبال هستند. شما بینید من روز گذشته در روزنامه‌ها خواندم اتحادیه کوتاه کنندگان پشم گوسفند هم راه اندازی شده و امروز شاهد هستیم بعد از چنین اتحادیه‌ای، جلسه نخست اتحادیه مربیان برگزار می‌شود.

سرمربی پیشین تیم‌های شاهین بوشهر و راه آهن ادامه داد:‌ یکی از اتفاقات جلسه امروز این بود که کنار دست ناصر ابراهیمی نشسته بودم. ابراهیمی در سال 48 در اتحادیه فوتبالی که قرار بود تشکیل شود حضور داشت و از جمع نفراتی که نام برد تنها خودش در قید حیات است و سایرین به رحمت خدا رفتند.

وی افزود: امیدوارم امروز کار تشکیل اتحادیه مربیان فوتبال کشور به بهترین شکل ادامه یابد تا 40 سال دیگر شاهد نباشیم از بین 7 نفری که امروز انتخاب شدند یک نفر در نشست حضور داشته باشد و بقیه جان به جان آفرین تسلیم کرده باشند اما اتحادیه‌ای تشکیل نشده باشد.

کریمی با بیان طنز این مساله که هر وقت نام من از رای‌های داده شده خوانده می‌شد عزیز محمدی 5 دقیقه می‌گشت تا جلوی اسمم علامت بزند تصریح کرد: واقعاً باید از آقایان عزیز محمدی و درودگر که افکار خوبی دارند تشکر کرد. آنها از اعضای خوشنام و پویا هستند و به نظر من بهتر بود برگزاری مسابقات لیگ را به اتحادیه باشگاه‌ها می‌سپردند زیرا هم از لحاظ وجاهت قانونی و هم به لحاظ کاری عملکرد خوبی برای فوتبال داشتند.

وی با تشکر ویژه از عزیز محمدی که زحماتش در این سالها بر هیچ کسی پوشیده نیست خاطرنشان کرد: مربیان هسته اصلی فوتبال بوده و موفقیت‌های این رشته مرهون زحمات آنهاست. هدف اولیه ما در تشکیل این اتحادیه این است که در دور بعدی انتخابات فدراسیون فوتبال بیشترین را‌ی دهندگان را داشته باشیم. البته این موضع را نباید جایی بگوییم که در مجمع فدراسیون فوتبال تنها یک مربی حضور داشت که همه به آن می خندند.

سرمربی پیشین تیم‌های شاهین بوشهر و راه آهن ادامه داد: در حال حاضر 168 مربی در لیگ برتر و چندین هزار مربی در تیم های مختلف سراسر کشور فعالیت می‌کنند اما ما متاسفانه تنها یک رای در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال داریم و در تصمیم گیری در مهمترین بخش فوتبال هیچ نقشی نداریم. فوتبال ما امروز غیرفوتبالی‌ها را فوتبالی کرده اما فوتبالی‌ها از آن دور شده‌اند که امیدوارم با تشکیل اتحادیه مربیان به حق واقعی خود برسند.