انتظار 2 ساله بیماران برای کاشت حلزون/ بیمه ها هزینه سمعک را نمی دهند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسام‌الدین امام جمعه روز یکشنبه در نشست تخصصی دومین سمینار سمعک و کاشت حلزون که محل انجمن شنوایی‌ شناسی ایران برگزار شد، گفت: کاشت حلزون برای افرادی که دچار اختلال شنوایی هستند، از سال 71 در کشور انجام می‌شود و تاکنون بیش از 7 هزار بیمار تحت عمل جراحی کاشت حلزون قرار گرفته‌اند.

وی در خصوص وضعیت لیست انتظار بیماران متقاضی کاشت حلزون گفت: تعداد مراجعان نه تنها کاهش نیافته است، بلکه افزایش داشته است اما تعداد پروتزها پاسخگوی نیاز آنان نیست و هر سال لیست انتظار انجام عمل کاشت حلزون طولانی‌تر می‌شود.

عضو تیم کاشت حلزون بیمارستان حضرت رسول(ص) افزود: در حال حاضر حدود هزار و 500 تا 2000 هزار بیمار در لیست انتظار کاشت حلزون هستند، این در حالی است که سالانه 400 پروتز به هشت مرکز فعال در این زمینه اختصاص داده می‌شود.

امام جمعه افزود: به طور متوسط بیماران دو سال در لیست انتظار عمل کاشت حلزون قرار دارند، این در حالی است که بهترین سن برای انجام این عمل 2 تا 4 سالگی است اما در بهترین حالت حدود یک سال برای تشخیص و تجویز کاشت حلزون زمان لازم است، البته یک سال پس از انجام این عمل تیم کاشت حلزون بر روند درمانی بیمار نظارت دارد.

رئیس دومین سمینار تخصصی سمعک و کاشت حلزون درباره چگونگی تامین هزینه عمل کاشت حلزون اظهار کرد: 32 میلیون تومان هزینه عمل جراحی کاشت حلزون و اقدامات پس از آن است که با مساعدت هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی تنها 6 میلیون تومان از این هزینه را بیمار می‌پردازد.

وی تاکید کرد: بودجه اختصاص داده شده برای خرید پروتز مورد نیاز برای عمل کاشت حلزون کافی نیست و ردیف بودجه تخصیص یافته به این موضوع در سال جاری نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است و ما محدودیتی در زمینه واردات پروتز مورد نیاز نداریم.

امام جمعه در ادامه اظهار کرد: بزرگسالانی که به عللی مانند بیماری ناشنوا شده‌اند می‌توانند تحت عمل جراحی کاشت حلزون قرار گیرند البته نباید بیش از 5 سال از ناشنوایی آنان گذشته باشد.

وی در ادامه به وضعیت استفاده از سمعک در کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بیشتر بیمه‌ها هزینه‌های سمعک را پوشش نمی‌دهند و برخی از آنها تنها پوشش مختصری به این کار می‌دهند که متناسب با نیاز بیماران نیست، البته در ایران خدمات سمعک بسیار ارزان قیمت است و نسبت به کشورهای دیگر به یک دهم قیمت انجام می‌شود.

وی افزود: سالمندانی که نیاز به سمعک پیدا می‌کنند، پس از دادن یک عمر حق بیمه زمانی که برای استفاده از بیمه خود به منظور تهیه سمعک اقدام می‌کنند، متوجه می‌شوند که صندوقهای بیمه، هزینه‌های سمعک را تحت پوشش قرار نمی‌دهد. هدف از برگزاری این سمینار تبادل نظر میان متخصصان داخلی و خارجی در پیشرفتهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری انجام شده برای کاشت سمعک است.

امام جمعه ادامه داد: در حال حاضر سازمان بهزیستی سمعک را به قیمت کمتر در اختیار برخی از افراد قرار می‌دهند اما آنان حق انتخاب نوع سمعک خود را ندارند، این در حالی است که باید زمینه فراهم شود تا بیماران بتوانند سمعک را انتخاب کنند.

وی تاکید کرد: سمعک قبلا به عنوان دستگاهی ساخته می‌شد که صدا را فقط تقویت می‌کرد، اما به مرور سمعکهایی ساخته شد که توانایی ایجاد تغییرات فرکانسی را نیز داشتند، اما امروزه با پیشرفت تجهیزات تولید سمعک و نرم‌افزارهای سمعکهای دیجیتال باعث شده است که مشکلات مختلف بیماران در زمینه ضایعات شنوایی تا حد امکان کاهش یابد و به این موضوع نیز در دومین سمینار تخصصی شنوایی‌شناسی می‌پردازیم.

رئیس دومین سمینار تخصصی سمعک و کاشت حلزون افزود: برخی از سمعکها در کانال گوش قرار می‌گیرند و بیشتر بیماران از این نوع سمعک‌ها استفاده می‌کنند، اما برخی از افراد علاقه‌ دارند که تحت عمل جراحی قرار گیرند و سمعک داخل بدن آنها کار گذاشته شود، البته انجام این اعمال جراحی، هزینه‌های خاص خود را دارد و در ایران نیز صورت می‌گیرد.

امام جمعه با اشاره به ارائه خدمات شنوایی‌شناسی به سالمندان افزود: شنوایی در تعامل کامل با سایر اندامهای بدن و سالمند به علت مشکلات شنوایی به مرور از افراد جامعه کناره‌ گیری می‌کند اما شنوایی‌شناسی می‌تواند با مشاوره و مداخله به موقع این مشکلات را کاهش دهد.

رئیس دومین سمینار تخصصی سمعک و کاشت حلزون با اشاره به افراد نیازمند به خدمات شنوایی‌شناسی در ایران گفت: علت ازدواج‌های فامیلی، میزان مشکلات شنوایی در ایران نسبتا بالاست و سه تا 10 درصد از ایرانیان درجاتی از اختلالات شنوایی را دارند، در این شرایط نیاز به خدمات توان‌بخشی مانند سمعک بسیار بالاست.

وی درباره کنترل کیفیت سمعکها اظهار کرد: در دانشگاههای علوم پزشکی امکان کنترل کیفیت سمعک‌ها وجود دارد، اما ممکن است در برخی داروخانه‌ها و حتی ناصرخسرو، سمعکهای بی‌کیفیت فروخته شود.

در ادامه این نشست دکتر لیلا جلیلوند دبیرعلمی دومین سمینار تازه‌های سمعک و کاشت حلزون گفت: در این همایش 36 نفر سخنرانی می‌کنند و 18 پوستر ارائه می‌شود. علاوه بر آن سه میزگرد تخصصی در زمینه‌های تازه‌های کاشت حلزون در ایران، مسائل کلینیکی که موقع تجویز سمعک برای نوزادان و کودکان باید در نظر گرفته شود و مشاوره و توانبخشی شنوایی برگزار می‌شود.

وی افزود: چهار سخنران از کشورهای آلمان، اتریش و بلژیک نیز در این همایش علمی حضور می‌یابند و 8 امتیاز بازآموزی برای شرکت‌ کنندگان در نظر گرفته شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: در حال حاضر معمولا بر هر دو گوش سمعک تجویز می‌شود، بنابراین خانواده‌ها نباید گمان کنند که استفاده از سمعک برای یک گوش کارگشاست، البته در این زمینه استثنائاتی نیز وجود دارد.