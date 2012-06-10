پاکسازی حریم راههای مازندران نیازمند تلاش همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی نجفی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه مانور پاکسازی محیط زیست اظهار داشت: محورهای ارتباطی مازندران به دلیل واقع شدن در مسیر ترانزیتی آسیای میانه و مسیر تهران مشهد به ویژه پتانسیل های گردشگری و مواهب طبیعی به خصوص در ایام تعطیلات از پرترافیک ترین راههای کشور محسوب می شود.

وی افزود: زیبا سازی مبلمان جاده ای در این استان بسیار حایز اهمیت است.

نجفی گفت: از آنجا که تجمع بیشترین زباله ها و نخاله ها در پنج کیلومتری شهرها بوده مهمترین عامل در زمینه ریختن زباله ها و نخاله ها در حریم راهها در هر شهرستان نبود یک مکان مناسب برای این کار بوده و باید مسؤلان مربوطه نسبت به احداث جایگاه هایی جهت تخلیه زباله ها و نخاله ها و مواردی از این دست تعمهیداتی اتخاذ کنند.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی مازندران اظهار داشت: طرح مذکور بر اساس ماده هفت آیین نامه قانونی حریم راهها مبنی بر اینکه ریختن زباله، نخاله ، مصالح ساختمانی، روغن موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شی دیگر در راهها یا راه آهن و حریم قانونی آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و هر گونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه شود.

مازندران دارای سه محور مواصلاتی هراز، کندوان و سوادکوه است.