موسی سوری در گفتگو با مهر از آغاز ساخت نسل جدید لوله‌های انتقال گاز ترش توسط سازندگان داخلی خبر داد و گفت: برای اولین بار در صنعت نفت با مشارکت سازندگان داخلی امکان تولید لوله ها و اتصالات آلیاژی از جمله، فلنج‌های اینکونل در داخل کشور فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه به زودی خط تولید لوله‌های اینکونل و لوله CRAدارای 13 درصد کروم در داخل کشور تولید می شود، تصریح کرد: هفته گذشته اولین تولیدکننده لوله‌های گازی اینکونل کشور را مورد تایید فنی قرار گرفت.

به گفته این مقام مسئول با ارسال نامه‌هایی به تمامی پیمانکاران فعال در پروژه های پارس جنوبی اعلام کردیم که نیازهای لوله گازش ترش خود را به سازندگان داخلی اعلام کنند و قرار است مجموعه پیمانکاران دیگر فلنج و اتصالات اینکونل را وارد کشور نکنند.

وی در خصوص ظرفیت تولید این نسل جدید لوله‌های انتقال گاز ترش، بیان کرد: در حال حاضر ظرفیتی برای ساخت لوله های گاز 2 تا 4 فاز پارس جنوبی توسط سازندگان داخلی فراهم شده است.

سوری با یادآوری اینکه تا 2 ماه آینده سفارش پیمانکاران داخلی بریا تامین لوله های گاز به سازندگان داخلی داده خواهد شد، تبیین کرد: همزمان سازندگان و تولیدکنندگان ایرانی هم متعهد شده اند که ظرفیت منایب برای تامین نیاز پیمانکاران شاغل در پارس جنوبی را فراهم کنند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از امضای قراردادی 2000 میلیارد ریالی با سازندگان داخلی برای تامین لوله و اتصالات گازی خبر داد و افزود: هم اکنون تمامی شرایط فنی ساخت این کالاهای گازی تأیید شده و مشکلی در ساخت داخلی آنها وجود ندارد.