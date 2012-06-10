جامعه اسلامی نیازمند آموزه های متعالی امام راحل است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی پیش از ظهر یکشنبه در نشستی صمیمی با نمایندگان برخی تشکل های مذهبی و فرهنگی شهرستان بابل اظهار داشت همگان بایست در عمل، التزام به ولی فقیه را معنی کنند.



استاندار مازندران حضرت امام حسین (ع) را بزرگ پاسدار ارزش های الهی و مکتب پیغمبر (ص) دانست و خاطر نشان ساخت: بایست پیام های متعالی قیام عاشورا و حرکت حضرت زینب (س) در قالب برنامه های کیفی فرهنگی برای پویندگان معارف آل الله و به ویژه نسل جوان از سوی دستگاه های ذیربط، اطلاع رسانی شود.



وی حضرت امام خمینی (ره) را مظهر خوبی ها و ارزش های مکتب اهل بیت دانست و عنوان داشت: جامعه اسلامی ما برای همیشه ی تاریخ به آموزه های متعالی امام راحل نیازمند است.



استاندار با اعلام اینکه بکارگیری تعبیر شبیخون فرهنگی از سوی مقام معظم رهبری نشان از هجمه ی وسیع دشمنان دارد، یاد آور شد: دستگاه های مسوول، اهتمام مجدانه خود را نسبت به بکارگیری امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و نحوه دقیق تقسیم بودجه های فرهنگی معطوف دارند.



طاهاییبا اشاره به اینکه مازندران، سالانه پذیرای بیش از 10 میلیون مسافر با خرده فرهنگ های اجتماعی و فرهنگی متفاوت است، ابراز کرد: ساماندهی امور فرهنگی استان نیازمند منابع ملی است که این مهم از سوی دکتر احمدی نژاد مورد عنایت قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بودجه فرهنگی استان در سال گذشته، بیش از 57 میلیارد بوده است، تصریح کرد: از این رقم بیش از 46 میلیارد تومان هزینه ای و بیش از 10 میلیارد تومان تملک دارایی بوده است.



استاندار مازندران با ذکر این مهم که در مسائل فرهنگی ایجابی، استفاده از ادبیات و گفتمان سلبی، باز دارنده است، عنوان کرد: در امور فرهنگی بایست روی افکار و بینش جامعه کار کرد.



نمایندگان تشکل های مذهبی فرهنگی بابل با اشاره این که سفر سوم دولت معطوف به فرهنگ بوده است، خواستار نگاه ویژه استاندار در تقسیم بودجه فرهنگی به هیات ها و تشکل های مذهبی شدند.



نمایندگان تشکل های مذهبی فرهنگی بابل با بیان این که در هزینه کرد بودجه های فرهنگی بایست از سلیقه محوری پرهیز شود،افزودند: هم چنین در موضوع مدیریت برنامه ها و منابع اعتباری فرهنگی استان و شهرستان نیاز به اعمال مدیریت یکپارچه احساس می شود.



آنان موضوع حجاب و رعایت آن را در جامعه از دغدغه های علما دانستند و یاد آور شدند: شورای فرهنگ عمومی می تواند دستگاه های مسوول را برای انجام وظایف شان در این زمینه فعال تر نمایند.



نمایندگان تشکل های مذهبی فرهنگی بابل بیان داشتند: ورود مجدانه دستگاه های اجرایی در اهتمام به ترویج نماز در جامعه و فضای ادارات نیز ضرورت دارد.



این نمایندگان خواستار تقسیم عادلانه امکانات فرهنگی در شهرستان ها و محورهای مختلف فرهنگی شدند و عنوان کردند: یادواره های شهدا نیازمند نگاه عادلانه تر دستگاه های ذی ربط فرهنگی در تخصیص منابع و امکانات هستند.



نمایندگان تشکل های مذهبی فرهنگی بابل در بخش دیگری از سخنان شان با اشاره به فعالیت برخی واحد های صنعتی و تولیدی در این شهرستان، خواستار شدند: جذب افراد بومی در این واحدها روند مطلوب تری پیدا کند.



نمایندگان تشکل های مذهبی فرهنگی شهرستان بابل در پایان هم چنین خواستار عنایت ویژه مسوولان ذی ربط استانی در برنامه ریزی و تقسیم بودجه فرهنگی در ساماندهی امور فرهنگی و برخی ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی شدند.