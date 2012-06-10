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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

کبیری به مهر خبر داد:

مراجعه بیش از 3600 نوآموز به پایگاه های سنجش در قم

مراجعه بیش از 3600 نوآموز به پایگاه های سنجش در قم

قم-خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش استثنایی قم از مراجعه بیش از 3 هزار و 600 نوآموز به پایگاه های سنجش در این استان خبر داد.

علیرضا کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه پایگاه ها از 16 اردیبهشت ماه فعال شده است بیان کرد: درابتدا 4 پایگاه سنجش نوآموزان در استان قم فعال بودند.

وی گفت:‌ درهر ناحیه یک پایگاه سنجش فعال است که به سنجش سلامت جسمانی نوآموزان می پردازند.

وجود 10 پایگاه سنجش در قم

رئیس آموزش و پرورش استثنایی قم بیان کرد: از 15 خرداد ماه با تعطیلی مدارس 6 پایگاه سنجش دیگر نیز به تعداد پایگاه های سنجش قم اضافه شده است و تعداد پایگاه های سنجش به 10 پایگاه رسیده است.

وجود یک پایگاه سنجش تخصصی

وی گفت: از این 6 پایگاه جدید یک پایگاه سیار است که مناطق را تحت پوشش قرار می دهد و یک پایگاه نیز تخصصی است که نوآموزانی که از پایگاه اولیه ارجاع داده می شوند و نیاز به بررسی مجدد دارند به آن پایگاه مراجعه می کنند.

کبیری بیان کرد: تا 18 خرداد ماه سه هزار و 692 نفر به پایگاه های سنجش مراجعه کردند و مورد بررسی قرار گرفتند و تا پایان شهریور ماه نیز این پایگاه ها فعال هستند

کد مطلب 1622856

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