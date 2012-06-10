91 درصد تصادفات جاده ای خراسان جنوبی بر اثر واژگونی رخ داده است

سرهنگ علیرضا امینی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: هفته گذشته جاده های مواصلاتی خراسان جنوبی شاهد بروز 18 فقره تصادف بوده است.

وی از کشته و مجروح شدن 22 نفر در هفته گذشته خبر داد و افزود: دو فقره تصادف فوتی با دو نفر فوت شده، 9 فقره تصادف جرحی با 20 نفر مجروح و هفت فقره تصادف خسارتی حاصل تصادفات هفته گذشته در محورهای استان بوده است.

سرهنگ امینی با بیان اینکه سرعت و بی احتیاطی رانندگان همچنان خسارات جبران ناپذیری به همراه دارد، تصریح کرد: عدم توجه کافی به جلو با 64 درصد، تخطی از سرعت مطمئنه با 27 درصد و تجاوز به چپ با 9 درصد از عمده علل بروز تصادفات گزارش شده است.

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی گفت: دو فقره تصادف فوتی این هفته در محورهای فرعی و روستایی رخ داده، که محورهای فرعی و روستایی با 65 درصد و محورهای اصلی با 45 درصد شاهد بروز تصادف در یک هفته گذشته بوده است.

سرهنگ امینی ادامه داد: سواری ها با 55 درصد، وانت بارها با 27 درصد و کامیون و موتورسیکلت هر کدام با 9 درصد از مهمترین وسایل نقلیه حادثه ساز تصادفات به شمار می روند.

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به آغاز سفرهای تابستانی، از مردم خواست: با رعایت نکات ایمنی در جاده ها سفر خوشی را برای خود و دیگران رقم زنند.