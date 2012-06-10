  1. حوزه و دانشگاه
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۰۷

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

تعیین تکلیف 23عضو کمیسیون آموزش عصر امروز/ زمان انتخاب رئیس کمیسیون

تعیین تکلیف 23عضو کمیسیون آموزش عصر امروز/ زمان انتخاب رئیس کمیسیون

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به لیستی که امروز تحت عنوان اعضای کمیسیون آموزش مجلس نهم شورای اسلامی اعلام شده است، گفت که تکلیف نهایی اعضای کمیسیون آموزش عصر امروز مشخص می شود.

علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تکلیف 23 نفری که از آنان به عنوان اعضای قطعی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم شورای اسلامی یاد شده، عصر امروز مشخص می شود.

وی ادامه داد: ممکن است به این لیست 23 نفره که شامل مرتضی آقاتهرانی، غلامعلی حداد عادل، سیدمحمود نبویان، محمدمهدی زاهدی، زهره طبیب زاده‌نوری، اسفندیار اختیاری کسنویه یزد، رضا صابری، علی اصغر زارعی، جواد هروی، قاسم احمدی لاشکی، محمود نگهبان سلامی، کارن خانلری، عبدالوحید فیاضی، علیرضا منادی سفیدان، عباس مقتدای خوراسگانی، میرقسمت موسوی اصل، فرهاد بشیری، عطاء الله سلطانی صبور، قاسم جعفری، مهدی کوچک زاده، علیرضا منظری توکلی، ابوالقاسم خسروی سهل‌آبادی و سید محمدباقر عبادی می شود، عده ای کم یا افزوده شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین سه شنبه را زمان انتخاب رئیس کمیسون آموزش اعلام کرد.

کد مطلب 1622859

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