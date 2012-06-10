پنج هزار مترمربع فضای سبز در پرترددترین محور جنوب تهران احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جوادی ظهر یکشنبه در حاشیه بهره برداری از این فضای سبز در جمع خبرنگاران با اشاره به تراس بندی بدنه پل شهید آوینی از توسعه فضای سبز حاشیه پرترددترین محور عبوری این منطقه خبر داد.

وی افزود: با تراس بندی ضلع جنوب پل شهید آوینی، پنج هزار مترمربع فضای سبز در این محل احداث شد و فضای سبز حاشیه بزرگراه شهید آوینی توسعه یافت.

جوادی با اشاره به اینکه بزرگراه شهید آوینی از جمله پرترددترین محور عبوری منطقه 20 محسوب می شود، بیان کرد: احداث فضای سبز در بدنه پل شهید آوینی به شکل تراس بندی انجام شده که همراه با 65 مترمکعب خاکریزی و نصب پنج هزار و 450 عدد گلجای سیمانی در آن محل بوده است.

وی با اشاره به اهمیت صرفه جویی آب مصرفی آبیاری و هزینه کارگری ادامه داد: در بخش تراس بندی سیستم آبیاری قطره ای و در بخش چمنکاری سیستم آبیاری بارانی تعبیه شده است.

رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه 20 تهران گفت: در بخش آبیاری قطره ای، سه هزار و 800 متر لوله پلی اتیلنی سایز 2 و پنج هزار و 450 عدد نازل و در بخش آبیاری بارانی 310 متر لوله پلی اتیلنی سایز 63 مورد استفاده قرار گرفته است.

وی تلطیف هوا و زیباسازی نماهای شهری را از دیگر اهداف این طرح برشمرد و اضافه کرد: کاشت 110 اصله درخت بید و کاج مشهد و کاشت هشت هزار درختچه از جمله بربریس، پیروکانتا، رز، نسترن، ژونی پروس و پیچ امین الدوله از دیگر اقدامات انجام شده در بدنه پل شهید آوینی بوده است.