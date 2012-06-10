1136 فرصت شغلی در جنوب استان کرمان ایجاد می شود

مجید درینی در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه کشت مناسب و استفاده از محصولات استراتژیک تاکید کرد و اظهار داشت: در هفته جهاد کشاورزی 30 طرح کشاورزی در جنوب استان کرمان به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به ظرفیت های کشاورزی این منطقه گفت: با افتتاح این طرح ها هزار و 136 فرصت شغلی در جنوب استان کرمان ایجاد می شود.

درینی بیان داشت: از جمله این طرح ها می توان به احداث استخرهای ذخیره‌ی آب، بندهای سنگ و سیمانی تامین آب و اجرای آب‌یاری تحت فشار اشاره کرد.

وی اعتبار اختصاص یافته به این طرح ها را 64 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: دو هزار و 940 خانوار از مزایای این طرح ها بره مند می شوند.

این مسئول بر لزوم ایجاد زمینه مناسب برای اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی تاکید کرد و افزود: 15 مجتمع دامپروری و گلخانه ‌ای در جنوب استان کرمان فعالیت می کنند که باید فرمانداران این مجتمع‌ها را در اختیار فارغ‌التحصیلان بیکار رشته‌های مربوطه قرار دهند.