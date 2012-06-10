مازندران 390 میلیارد تومان درآمد عمومی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شعبان زاده پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان افزود: نرخ اشتغال استان در سال 89 حدود 88.3 درصد و نرخ بیکاری 11.7 است.



وی افزود: صادرات قطعی کالاهای غیر نفتی از گمرگ مازندران در سال گذشته به مقدار 15 هزار و49 تن و به ارزش 277 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 58 درصد و از نظر ارزشی 43 درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان اقتصادی و دارایی استان افزود: عملکرد درآمدهای عمومی استان در سال 90 مبلغی معادل 390 میلیارد تومان بوده که 111.7 درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل، 12.3 درصد افزایش داشته است.



وی بودجه عمومی مصوب استان در سال 90 را 384 میلیارد تومان معال 3.7 درصد بودجه کل استان های کشور اعلام کرد و گفت: از این رقم 195 میلیارد تومان از بودجه عمومی اعتبارات هزینه ای و 190 میلیارد تومان اعتبار تملک و دارایی های سرمایه ای است.



وی بیان داشت: طی 16 مرحله پرداخت یارانه در استان حود دو هزارو 421 میلیارد تومان به شهروندان مازنی یارانه پرداخت شد.



این مقام مسئول افزود: با جرای قانون هدفمندی یارانه ها و تغییرات صورت گرفته در الگوی مصارف مشترکان مصرف برق در استان حدود 9.6 درصد، گاز1.9 درصد در سال گذشته و مصرف آب حدود سه درصد کاهش داشته است



وی گفت: توزیع 700 هزارو866 عدد فرم شناسایی مشمولان دریافت سهام عدالت در استان انجام شد.