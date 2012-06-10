همایش محیط زیست، خانواده و سلامت در لرستان برگزار شد

مدیرکل محیط زیست استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این همایش استانی با حضور فعالان امور زنان و خانواده، رابطین بانوان دستگاههای اجرایی استان و زنان فعال در زمینه محیط زیست برگزار شد.

محمد حسین بازگیر با تقدیر از همکاری دفتر امور بانوان استانداری لرستان در برگزاری این همایش، عنوان کرد: دکتر فلاحی از استاتید دانشگاههای استان در این همایش پیرامون محیط زیست و نقش زنان در این زمینه سخنرانی کرد.

وی در ادامه سخنان خود به دیگر برنامه های محیط زیست لرستان در این هفته اشاره کرد و گفت: عصر امروز یکشنبه فیلتر کارخانه آهک هیدراته شهرستان پلدختر به بهره برداری خواهد رید.

مدیرکل محیط زیست استان لرستان با بیان اینکه کارخانه آهک هیدراته پلدختر قبلا آلاینده بوده است، یادآور شد: مدتی این واحد تولیدی تعطیل بود که در نهایت با نصب فیلتر، کارخانه آهک هیدراته پلدختر مجدد راه اندازی شد.