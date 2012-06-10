چهار شهرستان جدید در خوزستان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم حسینی پیش از ظهر یکشنبه در نخستین نشست خبری خود با سمت معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، اظهار کرد: در حال حاضر مراحل کارشناسی تبدیل سه بخش بندر امام خمینی، آغاجاری و حمیدیه به شهرستان به پایان رسیده و تائید شده است.

وی افزود: از چهار بخش عنوان شده استان خوزستان تنها بخش شاوور به تائید نهایی نرسیده و منتظر بازدید کارشناسان وزارت کشور و تائید از سوی آنان هستیم.



حسینی همچنین از پیگیری برای تبدیل شدن 9 روستا در استان به بخش و بخشداری خبر داد و گفت: روستاهای اسماعیلیه و غیزانیه در اهواز، عمبل در مسجد سلیمان، دارخوین در شادگان، میاناب در شوشتر و شیبان در باوی از جمله این روستاها هستند.



وی تصریح کرد: برای تبدیل شدن برخی روستاهای خوزستان به شهر نیز در حال پیگری و رایزنی هستیم.



تغییری در ترکیب فرماندارن نخواهیم داشت

حسینی در بخش دیگر سخنان خود در تشریح برنامه های خود با بیان اینکه هیچگونه برنامه ای برای تغییر ترکیب فرمانداران و بخشداران استان نداریم، گفت: سیاست کاری ما تثبیت مدیریتها تا پایان دوره است.



وی تصریح کرد: اگر تغییری نیز در این راستا صورت گیرد، قطعا به دلیل بازنشستگی یا درخواست خود افراد و انتقال به حوزه های دیگر خواهد بود که در این صورت روند طبیعی طی می شود.



حسینی خبر تغییر استاندار خوزستان را شایعه عنوان کرد و گفت: هیچ برنامه ای برای تغییر استاندار استان خوزستان وجود ندارد.



معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان در خصوص نظر نمایندگان در راستای تغییر فرمانداران اظهار کرد: مطالبات تغییر مدیریتی نمایندگان استان خوزستان نیز بسیار کم است.



وی تاکید کرد: تعامل و دیدگاه های نمایندگان مردم استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی منطقی و همراه با همفکری است.



حسینی گفت: خواسته و روند فعالیت نمایندگان بر این بنا شده که مطالبات استانی و خواسته های به حق خوزستان را به صورت مشترک مطرح و دنبال کنند.



حسینی با تاکید به مقوله آموزش اظهار کرد: جای خالی آموزش به ویژه در انتصابات جدید احساس می شود بر این اساس سعی می شود ضمن اینکه از نیروهای جوان، فعال و پر تلاش حمایت کنیم در کنار آن از برنامه های آموزشی ویژه نیز استفاده شود.



مشکلات کارگری استان مربوط به بخش خصوصی است



معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در خصوص مشکلات کارگری استان با تاکید بر ضرورت حل این مشکلات و برنامه ریزی برای آنها، اظهار کرد: بخش اعظمی از مشکلات کارگری استان و اعتراضات موجود مربوط به کارخانه های بخش خصوصی و نهادهای عمومی و غیردولتی است.



وی با بیان اینکه در بخش کارخانه ها و نهادهای دولتی حداقل مشکلات را در بخش کارگری استان داریم، افزود: با توجه به پیگیریهایی که تاکنون صورت گرفته و همجنین همراهی نمایندگان برنامه های جدی برای رفع مشکلات کارگران استان خوزستان داریم.



حسینی جمعیت کارگری استان خوزستان را 730 هزار نفر عنوان کرد و گفت: تمام تلاشها برای حمایت از کارگران و احقاق حقوق آنان انجام می شود.



وی ایجاد بستر کار، تلاش و عینیت بخشیدن به شعار مقام معظم رهبری در راستای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را از مهمترین برنامه کاری خود در سمت جدید عنوان کرد و گفت: استان خوزستان با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در این خصوص می تواند نقش تاثیرگذاری داشته باشد.



اولویت دادن به بخش اجتماعی بیش از سیاسی



معاون سیاسی اجتماعی استانداری استان خوزستان خوزستان با بیان اینکه در فعالیتها و برنامه های آتی خود بخش اجتماعی را بیش از سیاسی مدنظر قرار خواهد داد، گفت: امور اجتماعی و برنامه های اجتماعی می تواند بستر لازم و سالم را برای حوزه سیاسی ایجاد کند.



وی با بیان اینکه ارتباط با تشکلهای علمی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی و تشکلهای صنفی رسانه ای در راستای ارتقای بخش اجتماعی استان می تواند موثر باشد، تصریح کرد: در این راستا ارتباط مستمر و سازنده به منظور اتحاد، همراهی و هم اندیشی با بزرگان استان، اساتید دانشگاه ها و مدیران استان برقرار می شود.



حسینی همچنین بر توسعه ارتباطات در سطح شهرستان های استان تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه در این خصوص ضعفی احساس می شد، همراهی و همفکری با مسئولان شهرستان در برنامه کاری را از دیگر اولویتها و برنامه های خود قرار دادم.



وی بر ضرورت فعال کردن کارگروه های مختلف در استان تاکید کرد و گفت: نقش حاکمیتی استان در این کارگروه ها را باید پر رنگ تر مشاهده و مدیریت کرد ، بدون اینکه به وظایف دستگاه های اجرایی ورود کنیم.



حسینی ادامه داد: بر این اساس حضور مسئولان و مدیران مربوط را در این کارگروه ها الزامی می دانیم.



وی تصریح کرد: اگر بدنه کارشناسی معاونت دستگاه های اجرایی و کارگروه ها را تقویت کنیم به نتایج پخته تر، منسجم تر و عملی تر دست خواهیم یافت.



شوراها و تشکلهای فرهنگی فعال می شوند



معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان از توجه ویژه به ظرفیتهای فرهنگی استان خبر داد و گفت: با توجه به زمینه های مناسب استان و پیشرو بودن در زمینه های فرهنگی هنری، شوراها و تشکلهای صنفی را در بخشهای مختلف فرهنگی هنری فعال خواهیم کرد.



وی با بیان اینکه این شوراها با این تفاوت که اغلب دولتی بودند در گذشته نیز وجود داشتند، افزود: مشارکت جدی بزرگان و متخصصان امور فرهنگی هنری در این شوراها و فعال کردن وجه صنفی موضوع جدیدی است که به آن پرداخته می شود.



حسینی همچنین از ایجاد کمیته های تخصصی در موضوعات مختلف خبر داد و گفت: کمیته زنان و خانواده از ماه گذشته در استانداری فعال شده است.



وی شناسایی و بزرگداشت چهره های ماندگار استان را از دیگر برنامه های کاری خود عنوان کرد و گفت: در این راستا ارتباط مستمر با سران و عشایر استان خواهیم داشت.



حسینی همچنین به راه اندازی دفتر نخبگان در استان اشاره کرد و گفت: دفتر نخبگان اگرچه به دلیل مشکلاتی در استان هنوز راه اندازی نشده اما در حال حاضر تمام مراحل برای راه اندازی این دفتر در دست پیگری است.



وی با بیان اینکه یکی از اولویتهای کاری من بازگشایی این دفتر است و گزینه پیشنهادی برای ریاست دفتر نیز معرفی شده است، افزود: به این منظور ساختمان سابق سازمان امور جوانان استان خوزستان برای این محل این دفتر در نظر گرفته شده است.



شوری آب کارون پیگیری می شود



معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در پاسخ به سئوالی در خصوص شوری آب کارون اظهار کرد: واقعیتهای موجود هیچگاه از سوی ما انکار نشده است و هر آنچه را صحت دارد تصدیق می کنیم و در حال پیگری موضوع هستیم.



وی افزود: بخشی از ابزار پیگری در دست ما و بخشی در دست مدیران مربوطه است اما در تمام جلسات برگزار شده با نمایندگان استان مهمترین موضوع مورد بحث، وضعیت آب کارون و انتقال آن بوده است که با جدیت پیگری می شود.