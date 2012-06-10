6400 واحد مسکن مهر در سقز در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیا رستم پور ظهر امروز در جلسه مسکن مهر شهرستان سقزاظهار داشت: در حال حاضر شش هزار و ۴۴۱ واحد مسکن مهر در شهرستان سقز در حال ساخت است .

وی افزود : در سال گذشته تعداد ۱۷۰ واحد از مسکن مهر به متقاضیان واجد شرایط تحویل شد و ۲۲۴ واحد دیگر هم در شهرک دانشگاه آماده تحویل به متقاضیان است.

معاون فرماندار شهرستان سقز بیان کرد: دو هزار ۱۲۹ واحد خود مالک هم در بخش مسکن مهر دراین شهرستان در دست ساخت است که تاکنون هزار و ۲۶۲ واحد آنها به اتمام رسیده و مردم در آنها ساکن شده اند.

رستم پور گفت: در بخش خود مالکین در شهرستان سقز نیز تاکنون ۴۰ میلیارد ریال تسهیلات با کارمزد چهار درصد به متقاضیان پرداخت شده است که این آمار در میان سایر شهرستان های استان کردستان بی نظیر است.

وی افزود: هم اکنون با برنامه ریزی های انجام گرفته توسط فرمانداری و سایر اعضا برای متقاضیان مسکن مهر در این شهرستان مشکلی وجود ندارد و انتظار می رود که این روند برای رفع کامل مشکل مسکن در شهرستان سقز ادامه داشته باشند.