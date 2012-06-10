زلزله طبس را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، این زلزله ساعت هشت و 48 دقیقه صبح امروز و در عمق 10 کیلومتری زمین اتفاق افتاده است.

این زلزله در 33.57 شمالی و 56.52 شرقی رخ داده است.

این زلزله در 38 کیلومتری طبس، 90 کیلومتری بشرویه و 97 کیلومتری عشق آباد رخ داده است.