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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۱۲

زلزله طبس را لرزاند

زلزله طبس را لرزاند

یزد - خبرگزاری مهر: زلزله ای به بزرگی 3.2 ریشتر شهرستان یزد در استان یزد را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، این زلزله ساعت هشت و 48 دقیقه صبح امروز و در عمق 10 کیلومتری زمین اتفاق افتاده است.

این زلزله در 33.57 شمالی و 56.52 شرقی رخ داده است.

این زلزله در 38 کیلومتری طبس، 90 کیلومتری بشرویه و 97 کیلومتری عشق آباد رخ داده است.

کد مطلب 1622877

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