شهر باستانی کرمانشاه گنجینه ای از تاریخ و تمدن است

استاد زبان فارسی در حاشیه دومین همایش شعر کردی و کرمانشاهی که شب گذشته در سالن انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد، به خبرنگار مهر گفت: کرمانشاه به واسطه داشتن 3 ویژگی باستان شناسی، اسطوره شناسی و زبان شناسی تاریخی که مانند آن در ایران و جهان یافت نمی شود، بهشت است.

استاد میرجلال الدین کزازی تصریح کرد: اگر مردمی زبان و گویش خود را فراموش کنند در واقع فرهنگ و تمدن خود را از دست داده اند.

وی با اشاره به سیر تاریخی زبان و لهجه کردی کرمانشاهی گفت: در استان کرمانشاه گویش های زیادی وجود دارد که قدمت آنان به دوره های ساسانی و هخامنشیان می رسد.

وی گفت: باید لهجه فارسی کرمانشاهی را ارج نهاده در حفظ و پاسداشت آن کوشا باشیم که این دستور زبانشناسی باستانی باقی بماند.

استاد کزازی اضافه کرد: از اینکه در جمع مردم کرمانشاه و در شهر دوست داشتنی و افسانه ای خودم حضور یافته ام، خرسندم.

گفتنی است میرجلال الدین کزازی در دیماه 1327 در کرمانشاه در خانواده ای فرهیخته و فرهنگی که بنیانگذار آموزش نوین در این سامان است، چشم به جهان گشود.

وی هم اکنون عضو هیئت علمی در دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی وابسته به دانشگاه علامه طباطبایی است.

میرجلال الدین کزازی چندی را نیز در اسپانیا به تدریس ایران شناسی و زبان فارسی اشتغال داشته است او گهگاه شعر نیز می سراید و نام هنری اش در شاعری "زروان" است.

ترجمه او از "انه اید ویرژیل" برنده جایزه بهترین کتاب سال شده است و تألیف او "نامه باستان" نیز در 9 جلد به چاپ رسیده است.