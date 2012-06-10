مرحوم آیت اللهی، عارفی خودساخته و هنرمند و شاعری خوش ذوق بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: الذین جاهدوا فینا لنهدینم سبلنا/ عنکبوت 69



درگذشت عالم ربانی اسوه زهد و تقوا مرحوم مغفور حضرت آیت الله آقای حاج سیدعبد‌العلی آیت اللهی (رحمه الله علیه) ضایعه‌ای بس عظیم و ثلمه‌ای جبران ناپذیر است.



در ادامه پیام آمده است: این عالم بزرگوار دارای شخصیتی بی‌نظیر و ممتاز در علوم دینی و معارف اسلامی، فقیهی والا، حکیم و فیلسوف، عارفی خودساخته و هنرمند و شاعری خوش ذوق بود که با متانت و مردم‌داری والایی که داشت عمر با برکت خود را در راه گسترش دین مبین اسلام و انقلاب ارزشمند اسلامی صرف نمود و با تاسیس حوزه علمیه خواهران زهرای اطهر(س) لار خدمات شایان و قابل توجهی به حوزه های علمیه ارائه نمود و یادگارهای با ارزشی از خود بر جای گذاشت.



مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران درگذشت این عالم ربانی را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه‌، مردم متدین و ولایت مدار استان فارس به ویژه مردم شریف و مومن خطه لارستان، فرزندان و بیت مکرم آیت اللهی تسلیت عرض می‌نماید و برای روح بلند آن فقید سعید رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه خداوند مسالت دارد.

