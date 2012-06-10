آینده مالزی در گرو اتحاد مالایی های مسلمان با یکدیگر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "محی الدین یاسین" افزود: اگر مسلمانان که اکثریت جامعه مالزی را تشکیل می دهند با توجه به دیدگاههای سیاسی متفاوت به چند گروه تقسیم شوند، صلح و وحدت ملی در مالزی به خطر خواهد افتاد.

وی در عین حال اظهار داشت: مسلمانان در دنیای امروز با چالش های مختلفی در مواجه با فرهنگ و تفکر غربی مواجه هستند و ما نمی خواهیم تفکرات اشتباه و انحرافی در جامعه ما منجر به تقسیم شدن مسلمانان و جدایی آنها از دین شود.

معاون نخست وزیر مالزی تاکید کرد: ترویج فرد گرایی و تربیت افرادی که دارای هویتی مالایی و شرقی نیستند مورد قبول ما نیست.

محی الدین یاسین خواستار اتحاد مالایی ها بدون توجه به اختلافات سیاسی شد و گفت: امروز بر مسلمانان واجب است برای کسب دانش و فراگیری آموزه های واقعی اسلامی جهاد کنند.