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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۱۱

محی الدین یاسین:

آینده مالزی در گرو اتحاد مالایی های مسلمان با یکدیگر است

آینده مالزی در گرو اتحاد مالایی های مسلمان با یکدیگر است

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: معاون نخست وزیر مالزی ضمن هشدار نسبت به ایجاد اختلاف میان مسلمانان مالزی، آینده این کشور را در گرو اتحاد مالایی های میلمان با یکدیگر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "محی الدین یاسین" افزود: اگر مسلمانان که اکثریت جامعه مالزی را تشکیل می دهند با توجه به دیدگاههای سیاسی متفاوت به چند گروه تقسیم شوند، صلح و وحدت ملی در مالزی به خطر خواهد افتاد.

وی در عین حال اظهار داشت: مسلمانان در دنیای امروز با چالش های مختلفی در مواجه با فرهنگ و تفکر غربی مواجه هستند و ما نمی خواهیم تفکرات اشتباه و انحرافی در جامعه ما منجر به تقسیم شدن مسلمانان و جدایی آنها از دین شود.

معاون نخست وزیر مالزی تاکید کرد: ترویج فرد گرایی و تربیت افرادی که دارای هویتی مالایی و شرقی نیستند مورد قبول ما نیست.

محی الدین یاسین خواستار اتحاد مالایی ها بدون توجه به اختلافات سیاسی شد و گفت: امروز بر مسلمانان واجب است برای کسب دانش و فراگیری آموزه های واقعی اسلامی جهاد کنند.

کد مطلب 1622881

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