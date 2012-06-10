  1. استانها
  2. سمنان
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۱۸

یزدانی خبر داد:

ثبت ملی درخت گردوی 200 ساله دامغان

ثبت ملی درخت گردوی 200 ساله دامغان

سمنان-خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان از ثبت ملی درخت گردوی 200 ساله روستای تویه‏دروار از توابع شهرستان دامغان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید یزدانی پیش از ظهر روز یکشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران، ضمن بیان اینکه درخت گردوی کهنسال روستای تویه‏دروار دامغان با نام بومی "آغوز" به ثبت ملی رسیده است، گفت: این درخت در میان بافت روستای تویه و باغات آن قرار دارد.

 یزدانی به واحد بودن تنه‏ و قطور بودن آن اشاره کرد و افزود: در ظاهر این درخت گردوی کهنسال آثار پوسیدگی دیده نمی‏شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان ضمن تاکید بر اینکه روستای تویه‏دروار در حال حاضر گردشگران زیادی دارد یادآور شد: این روستا به عنوان یکی از روستاهای هدف گردشگری استان سمنان به شمار می آید.

وی در پایان با اشاره به اینکه میوه گردو مهم‏ترین محصول باغات تویه‏دروار است، اظهار داشت: وجود باغات متعدد گردو یکی از عوامل مهم در جذب گردشگر به این مناطق است.

به گزارش مهر، این درخت گردو که به شماره 136 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است در روستای تویه دروار دامغان، کوچه شهید مجتبی شهابی قرار دارد.

کد مطلب 1622882

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها