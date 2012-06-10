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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۲۳

ترحمی خبر داد:

افزایش ظرفیت پست برق 63 کیلو ولتی ایوانکی

افزایش ظرفیت پست برق 63 کیلو ولتی ایوانکی

گرمسار-خبرگزاری مهر: معاون بهره ‏برداری شرکت برق منطقه ‏ای سمنان از افزایش ظرفیت پست برق 63 کیلو ولت ایوانکی با 430 میلیون تومان اعتبار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ترحمی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم بهره ‏برداری از طرح افزایش ظرفیت پست برق63 کیلو ولت ایوانکی اظهار داشت: عملیات تعویض ترانس‏های این پست از 2 و 15 مگاولت آمپر به 2 و 30 مگاولت آمپر در راستای رشد بار و درخواست مشترکان جدید در منطقه انجام شد.

وی با اشاره به اینکه با اجرا شدن این طرح ظرفیت ترانس های پست از 15 به 30 مگاولت آمپر رسید، گفت: هزینه اجرای این پروژه بالغ بر 430 میلیون تومان بوده است.

معاون بهره‏برداری شرکت برق منطقه‏ای سمنان در پایان افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه فوق توزیع در منطقه ایوانکی را از مهم ترین اهداف این طرح ذکر کرد.

کد مطلب 1622883

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