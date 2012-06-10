افزایش ظرفیت پست برق 63 کیلو ولتی ایوانکی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ترحمی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم بهره ‏برداری از طرح افزایش ظرفیت پست برق63 کیلو ولت ایوانکی اظهار داشت: عملیات تعویض ترانس‏های این پست از 2 و 15 مگاولت آمپر به 2 و 30 مگاولت آمپر در راستای رشد بار و درخواست مشترکان جدید در منطقه انجام شد.

وی با اشاره به اینکه با اجرا شدن این طرح ظرفیت ترانس های پست از 15 به 30 مگاولت آمپر رسید، گفت: هزینه اجرای این پروژه بالغ بر 430 میلیون تومان بوده است.

معاون بهره‏برداری شرکت برق منطقه‏ای سمنان در پایان افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه فوق توزیع در منطقه ایوانکی را از مهم ترین اهداف این طرح ذکر کرد.