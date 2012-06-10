به گزارش خبرنگار مهر، حجت‏الاسلام سیدعلی مهدی‏نژاد پیش از ظهر روز یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان گرمسار که در محل فرهنگسرای "خورشید تابان" این شهر برگزار شد، ضمن تاکید بر اینکه مسئولان باید از رشد صعودی قیمت‏ها جلوگیری کنند، تبلیغات کاذب کالاهای خارجی را از مهم ترین عوامل این گرانی‏ها دانست.

وی استفاده بهینه از اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، را مورد تاکید قرار داد و گفت: مسئولان فرهنگی از موازی کاری بپرهیزند.

امام جمعه گرمسار، اظهار داشت: استفاده مطلوب از فرصت ها و کیفیت بخشی به برنامه های جوانان باید مورد توجه باشد و مسئولان به سوی تخصصی شدن برنامه ها قدم بردارند.

مهدی نژاد در پایان با اشاره به اینکه اوقات فراغت یکی از سرمایه های ارزشمند و گنج های نهان است، یادآور شد: باید از توانایی های جوانان بهره گیری و استفاده موثر و مطلوب شود.

به گزارش مهر، ابلاغ بخشی از دستورالعمل تبلیغات و خدمات کالاها و همچنین بررسی وضعیت اوقات فراغت تابستان جوانان از دیگر موارد مورد بحث در این جلسه بود.