تنخواه سه میلیاردی در گروه ملی فولاد عادی است

به گزارش خبرنگار مهر در پایان بخش نخست سیزدهمین جلسه فساد مالی بزرگ (ع. ر) در آخرین دفاعیات خود گفت: دوست نداشتم در آخرین دفاعیاتم با نمایندگان دادستان جدلکنم اما احساس می کنم تیم دادستانی ابعادو اهمیت کار این گروه ر متوجه نمی شود.



قاضی سراج خطاب به وی گفت: وظیفه نمایندگان دادستانی دفاع از کیفرخواستشان است .

در ادامه (ع. ر) ادامه داد: من قصد نداشتم در این دفاعیات از خود تعریف کنم و دچار خودشیفتگی نشدم اما 6 ماه است که من را تحقیر کرده اند آیا حق ندارم یک دقیقه از خودم تعریف کنم. از ما سوء استفاده شده ما به مدیریت اعتماد کرده ایم و تلاش کردیم حداکثر بهره وری را در این گروه داشته باشیم. برخی اتفاقات مرسوم است تنخواه 3 میلیاردی در کارخانه ای که حقوق کارگرانش به طور میانگین یک میلیون و 300 هزار تومان است عدد غیرعرفی نیست .



وی ادامه داد: می گویند چرا این موضوعات را اطلاع ندادید اما کسانی که اطلاع داشتند و به مسئله نیز نزدیک تر بودند خوابیده بودند. حالا از ما انتظار دارید که این موضوع را اطلاع می دادیم. قبول داریم غفلت کردیم اما ما برای اولین بار بود که با ساختار بخش خصوصی روبرو شده بودیم.



وکیل متهم نیز در آخرین دفاعیات خود گفت: آدم های سیاسی تر و مطلع تر از موکل من نیز کلاه سرشان رفته اینکه نه سیاسی است و از بسیاری از مسائل نیز اطلاعی ندارد.