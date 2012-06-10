عملکرد غیرمسئولانه فدراسیون کبدی نگران کننده است

خلیل الله انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور نزدیکان رئیس فدراسیون در این رشته ورزشی در شرایطی روز به روز بیشتر می شود که افراد شایسته و با دانش این رشته در استانهای مختلف از ورود به عرصه خدمت رسانی برای رشد کبدی محروم مانده اند.

وی بیان داشت: در تمام سال های اخیر، کبدی کشور منحصر به گلستان زادگاه رئیس فدراسیون شده است و تمام امکانات و بودجه ها، به این استان و تیم های ورزشی آن سرازیر می شود.

رئیس هیئت کبدی مازندران افزود: اگر کبدی کشور می خواهد در تمام نقاط ایران به طور یکسان رشد پیدا کند، باید علاوه بر توزیع امکانات عادلانه ، تبعیض فراوان و ناامید کننده فعلی را به طور کامل از میان بردارد.

انتظاری ادامه داد: فدراسیون کبدی که با در دست داشتن قدرتی خارج از چارچوب قانونی، کبدی را به استانی خاص در کشور تبدیل کرده ، پا را فراتر گذاشته و به طور مستقیم در انتخابات هیات های استانی نیز دخالت می کند.

وی گفت: رئیس فدراسیون کبدی که از یک حق رای در مجامع انتخابات هیئت های استانی برخوردار است به تمام کسانی که برای این پست ثبت نام کرده و با وی گفتگو می کنند ، وعده رای دادن می دهد که معنای این رفتار، چیزی به جز تزویر و دورویی نیست.

رئیس هیئت کبدی مازندران ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که بر ناتوانی فدراسیون فعلی صحه می گذارد، کم اطلاعی از اتفاقات پیرامون کبدی کشور است.

انتظاری گفت: به عنوان نمونه در شرایطی که تیم کبدی مازندران به رقابتهای قهرمانی کشور اعزام شده بود، رئیس فدراسیون در تماس تلفنی، خواستار دلایل اعزام نشدن تیم کبدی مازندران به این رقابت ها شده بود.

وی گفت: وقتی علت این رفتار پرخاشگرانه ایشان را پرسیدم مدعی شد اگر شما ( مازندران ) به این رشته اهمیت می دادید جلوی اعزام تیم خود به مسابقات قهرمانی کشور را نمی گرفتید و این ادعا در شرایطی مطرح می شد که در همان زمان تیم مازندران مشغول انجام مسابقه در همان رقابتهای مورد نظر شده بود.

رئیس هیئت کبدی مازندران به کمبودهای مالی هیئت های استانی اشاره کرد و گفت: فدراسیون کبدی بودجه استانی هیات را بسیار کمتر از میزانی که برای توسعه و رشد این رشته مورد نیاز است اختصاص می دهد و این در شرایطی است که چندین برابر مبلغ واریزی به هیئت های استانی را به عنوان ورودی مسابقات کشوری دریافت می کند.

انتظاری ادامه داد: فدراسیون کبدی به جای آن که به هیئت های استانی برای ترویج این رشته نوپا کمک کند ، مبالغ گزافی را به بهانه های مختلف دریافت می کند که این روند، شرایط را برای ادامه فعالیت هیاتهای استانی بسیار سخت و دشوار کرده است.