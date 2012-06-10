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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۲۲

مقدمی:

10 هزار نفر در جشنواره نرم افزاری اصول عقاید شمالغرب شرکت کردند

10 هزار نفر در جشنواره نرم افزاری اصول عقاید شمالغرب شرکت کردند

زنجان - خبرگزاری مهر: سرپرست دبیرخانه کانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد زنجان گفت: در جشنواره نرم‌افزاری «اصول عقاید» که طی سال گذشته توسط این مرکز در سطح استان‌های شمالغرب برگزار شد، 10 هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مقدمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: جشنواره نرم‌افزاری «اصول عقاید» برای نخستین‌بار در سطح کشور، به همت این دبیرخانه و همکاری مؤسسه فرهنگی «لوح‌نور دانش» و همچنین کانون تخصصی مهدویت زنجان در سطح منطقه شمال‌غرب کشور برگزار شد.
 
وی ادامه داد: این جشنواره با هدف اعتلاء نقش مساجد در پیشبرد اهداف فرهنگی و آموزش مؤثر معارف اسلامی و عقیدتی در فضای نرم‌افزاری با توجه به ذائقه نوجوانان و جوانان ضمن محور قرار دادن کانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد استان‌ها برگزار شد.
 
مقدمی افزود:  با توجه به فراگیر شدن حضور جوانان و نوجوانان در فضای سایبری، آموزش مجازی و از راه دور، توجه به اصول و عقاید اسلامی با بهره‌مندی از شیوه‌های مستمر و پایدار و با روش‌های نوین آموزشی، از دیگر اهداف مهم برگزاری این طرح است.
 
سرپرست دبیرخانه کانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد استان زنجان افزود: آموزش مؤثر و پایدار و صرفه‌جویی در هزینه‌های برگزاری دوره آموزشی و کاهش زمان اجرا در گستره وسیع از ویژگی‌های عمده این طرح محسوب می‌شود.
 
مقدمی با اشاره به زمان اجرای این طرح افزود: فراخوان و توزیع نرم‌افزارهای این طرح از آبان‌ماه سال گذشته آغاز شد و اعضای کانون‌های فرهنگی – هنری مساجد پنج استان زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و گیلان در این جشنواره شرکت کردند.
 
وی ادامه داد: این نرم‌افزار برای 20 هزار کاربر در این پنج استان توزیع شد و در نهایت 10 هزار نفر تحت پوشش جشنواره قرار گرفتند.
 
مقدمی افزود: از این تعداد چهار هزار و 38 نفر به شکل مستقیم در جشنواره شرکت کردند که دو هزار و 143 نفر اطلاعات صحیح را وارد کرده بودند و اطلاعات مابقی به شکل ناقص اعلام شده بود.
 
سرپرست دبیرخانه کانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد استان زنجان گفت: بر این اساس زنجان رتبه نخست شرکت کنندگان را از آن خود کرد و استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان و اردبیل در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
 
مقدمی با اشاره به اینکه بیشترین آمار شرکت‌کنندگان در این جشنواره را برادران تشکیل می‌دادند، افزود: از مجموع افراد ثبت‌نام کننده در جشنواره 1616 نفر مرد و 827 نفر زن بودند.
 
وی در ادامه با بیان اینکه زنجان در اجرای نخستین مرحله از این جشنواره موفقیت چشمگیری را کسب کرده است، افزود: با عنایت به این موضوع، دبیرخانه کانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد استان به‌عنوان دبیرخانه دائمی جشنواره جهت اجرا در سال‌های آتی تعیین شده است.
 
سرپرست دبیرخانه کانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد استان زنجان، زمان برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره را 22 خرداد‌ماه اعلام کرد و یادآور شد: طبق برنامه در سال‌جاری، این طرح در 10 استان کشور با اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال توسط استان زنجان اجرا خواهد شد.
کد مطلب 1622888

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