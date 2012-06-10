10 هزار نفر در جشنواره نرم افزاری اصول عقاید شمالغرب شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مقدمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: جشنواره نرمافزاری «اصول عقاید» برای نخستینبار در سطح کشور، به همت این دبیرخانه و همکاری مؤسسه فرهنگی «لوحنور دانش» و همچنین کانون تخصصی مهدویت زنجان در سطح منطقه شمالغرب کشور برگزار شد.
وی ادامه داد: این جشنواره با هدف اعتلاء نقش مساجد در پیشبرد اهداف فرهنگی و آموزش مؤثر معارف اسلامی و عقیدتی در فضای نرمافزاری با توجه به ذائقه نوجوانان و جوانان ضمن محور قرار دادن کانونهای فرهنگی ـ هنری مساجد استانها برگزار شد.
مقدمی افزود: با توجه به فراگیر شدن حضور جوانان و نوجوانان در فضای سایبری، آموزش مجازی و از راه دور، توجه به اصول و عقاید اسلامی با بهرهمندی از شیوههای مستمر و پایدار و با روشهای نوین آموزشی، از دیگر اهداف مهم برگزاری این طرح است.
سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی ـ هنری مساجد استان زنجان افزود: آموزش مؤثر و پایدار و صرفهجویی در هزینههای برگزاری دوره آموزشی و کاهش زمان اجرا در گستره وسیع از ویژگیهای عمده این طرح محسوب میشود.
مقدمی با اشاره به زمان اجرای این طرح افزود: فراخوان و توزیع نرمافزارهای این طرح از آبانماه سال گذشته آغاز شد و اعضای کانونهای فرهنگی – هنری مساجد پنج استان زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و گیلان در این جشنواره شرکت کردند.
وی ادامه داد: این نرمافزار برای 20 هزار کاربر در این پنج استان توزیع شد و در نهایت 10 هزار نفر تحت پوشش جشنواره قرار گرفتند.
مقدمی افزود: از این تعداد چهار هزار و 38 نفر به شکل مستقیم در جشنواره شرکت کردند که دو هزار و 143 نفر اطلاعات صحیح را وارد کرده بودند و اطلاعات مابقی به شکل ناقص اعلام شده بود.
سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی ـ هنری مساجد استان زنجان گفت: بر این اساس زنجان رتبه نخست شرکت کنندگان را از آن خود کرد و استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان و اردبیل در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
مقدمی با اشاره به اینکه بیشترین آمار شرکتکنندگان در این جشنواره را برادران تشکیل میدادند، افزود: از مجموع افراد ثبتنام کننده در جشنواره 1616 نفر مرد و 827 نفر زن بودند.
وی در ادامه با بیان اینکه زنجان در اجرای نخستین مرحله از این جشنواره موفقیت چشمگیری را کسب کرده است، افزود: با عنایت به این موضوع، دبیرخانه کانونهای فرهنگی ـ هنری مساجد استان بهعنوان دبیرخانه دائمی جشنواره جهت اجرا در سالهای آتی تعیین شده است.
سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی ـ هنری مساجد استان زنجان، زمان برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره را 22 خردادماه اعلام کرد و یادآور شد: طبق برنامه در سالجاری، این طرح در 10 استان کشور با اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال توسط استان زنجان اجرا خواهد شد.
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