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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۳۰

حجت الاسلام مهدی نژاد:

یاد ائمه اطهار(ع) به زمان و مکان خاص محدود نمی‌شود

یاد ائمه اطهار(ع) به زمان و مکان خاص محدود نمی‌شود

سمنان-خبرگزاری مهر: رئیس حوزه‏ های علمیه استان سمنان ضمن تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ رضوی در سطح جامعه گفت: یاد ائمه اطهار(ع) محدود به مکان و زمان خاصی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‏ الاسلام سیدعلی مهدی‏ نژاد ظهر روز یکشنبه در آیین بزرگداشت هفته فرهنگ رضوی سمنان در محل سالن اجتماعات فرهنگسرای کومش این شهر، ضمن تاکید بر اینکه ترویج فرهنگ رضوی از ضروریات جامعه امروز است، گفت: برگزاری این چنین برنامه هایی در راستای ترویج فرهنگ رضوی است.

وی ضمن تقدیر از برگزار کنندگان این طرح در استان سمنان خصوصا اداره‏ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: یاد ائمه اطهار(ع) محدود به مکان خاص نیست و همه مسلمانان با شوق و اشتیاق در این آئین ها شرکت می‏کنند.

امام جمعه گرمسار با اشاره به مظلومیت 150 ساله ائمه اطهار (ع) یادآور شد: بیانات این بزرگواران به مانند گنجی نهفته در خاک است.

مهدی ‏نژاد در پایان با اشاره به سیره امام هشتم، تصریح کرد: برای آنان که بودن را مفهومی جز بنده بودن نمی دانند، پرستش برای ایشان یک تکلیف نیست، بلکه معنای زندگی و جاودانگی دارد.

کد مطلب 1622889

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