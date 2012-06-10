نمایشگاه سفال در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ایرانمنش گفت: نمایشگاه سفال از سوی استاد " احمد سلطانی" هنرمند پیشکسوت کرمانی در حال برگزاری است.

وی افزود: این هنرمند بیش از 200 اثر خود را به نمایش گذاشته است.

این مسئول تصریح کرد: نمایشگاه مذکور در خانه صنایع دستی کرمان از 20خردادماه به مدت دو هفته در حال برگزاری است.

ایرانمنش همچنین از همکاری این اداره کل با آموزشگاه‌های آزاد تخصصی صنایع دستی در قالب تفاهم‌ نامه به منظور هر چه بهتر اجرا کردن طرح بیمه هنرمندان و صنعتگران استان کرمان در هفته صنایع دستی خبر داد و اظهار داشت: این طرح با 23 آموزشگاه و 14 رشته صنایع دستی با هدف حمایت از هنرمندان شاخص استان کرمان در حال اجراست.

وی تصریح کرد: آغاز دوره جدید آموزش صنایع دستی در مراکز آموزش استان از دیگر برنامه‌هایی است که در هفته صنایع دستی انجام می‌شود.

ساماندهی اقامت گردشگران جشنواره گل‌ محمدی لاله‌ زار

سرپرست میراث فرهنگی استان کرمان گفت: تمام مدارس و سالن‌های ورزشی لاله ‌زار بردسیر برای اسکان موقت گردشگران ششمین جشنواره گل محمدی تجهیز و آماده سازی شده‌اند.

هادی ایرانمنش بیان داشت: با توجه به این که هر سال شمار بسیاری از مهمانان، شب قبل از برپایی جشنواره گل محمدی لاله ‌زار به این منطقه وارد می‌شوند، تمهیدات لازم برای اسکان شبانه گردشگران اندیشیده شده است.

وی یادآور شد: طی هماهنگی‌های صورت گرفته با بخشداری لاله ‌زار، مدارس و سالن‌های ورزشی روز قبل از جشنواره آماده عرضه خدمات به گردشگران هستند.

این مسئول گفت: علاوه بر مکان‌ های مذکور، خانه‌های اهالی منطقه نیز در قالب خانه‌های استیجاری برای اسکان مهمانان و گردشگران جشنواره در مواقع لزوم با نظارت بخشداری و اداره‌ کل میراث فرهنگی استان کرمان مهیا شده است.

وی با بیان این که سال گذشته بیش از 20 هزار نفر از جشنواره گل محمدی لاله‌زار استقبال کردند، یادآور شد: سال‌های گذشته نزدیک به سه هزار نفر در روزهای پیش از برپایی جشنواره به منطقه وارد می ‌شدند و به صورت پراکنده اسکان می‌ یافتند که امسال با اتخاذ تدابیر لازم شرایط اسکان گردشگران ساماندهی خواهد شد.

ایرانمنش اظهار داشت: طی هماهنگی با مساجد و تکایای منطقه لاله ‌زار، این مکان‌‌ها به صورت شبانه ‌روزی در 25 و 26 خردادماه آماده سرویس ‌دهی هستند.

