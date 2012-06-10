کشف سند واگذاری 19 درصد شرکت ملی به "ع. د"/ شکایت با اکراه بانک ملی از خاوری

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین جلسه دادگاه فساد مالی با حاشیه هایی همراه بود.



در ابتدای این جلسه دو تن از نمایندگان دادستانی کیفرخواست 30 صفحه ای مدیر گروه ملی را قرائت کردند.

* در هنگام دفاع مدیر وقت گروه ملی فولاد هنگامی که وی اتهامات را متوجه مه آفرید می کرد وکیل او به سرعت اعتراض می کرد که قاضی سراج خطاب به او گفت: انگار وکیل هم متهم شده است. چرا زمانی که از مه آفرید تعریف می کند ساکت هستید که وکیل مه آفرید پاسخ داد آن زمان ها راست می گوید نیازی به اعتراض نیست.



*مدیر گروه ملی فولاد در هنگام دفاع از خود با بی اطلاعی از اهداف مجرمانه مه آفرید گفت: همه ما مانند کارگرانی بودیم که در یک کارخانه اسلحه سازی کار می کردند اما نمی دانستند قطعاتی که می سازند برای ساخت اسلحه است تنها مه آفرید می دانست که سلاح ساخته می شود و خشاب آن نیز سیستم معیوب بانکی بود.



* متهم در دفاع از واریز 3 میلیارد تومان به حساب شخصی وی گفت: فعالیت های ما صنعتی است و پول هایی که دریافت می کنیم بالاست و با حقوق کارمندی شما فرق می کند برای همین است که برایتان تعجب برانگیز است .



* وکیل متهم در هنگام دفاع از وی به ارائه سوابق کاری و عنوان صنعتگر نمونه و غیره را عنوان کرد که قاضی سراج تذکر داد از همه موارد اطلاع دارم. وکیل متهم با این وجود در ادامه سخنان خود تاکید کرد که همسر متهم فرزند شهید است و در کارنامه کاری اش 40 تقدیرنامه دارد.

وکیل متهم در خصوص خرید خودروی سانتافه از محل سه میلیارد تومانی که مه آفرید به حساب آقای (ر) ریخته بود گفت: این خودرو هدیه بازگشت وی از مکه بود.



* در این جلسه دادگاه قاضی سراج از کشف سندی که در شمال کشور مخفی شده بود و طی آن 19 درصد شرکت ملی به آقای (ع. د) واگذار شده بود پرده برداشت.



*نماینده دادستان پس از شنیدن دفاعیات متهم و وکیل وی که تلاش داشتند خود را تبرئه و تمام اتهامات را متوجه مه آفرید کنند گفت: اینکه مه آفرید منشا تمامی این کارهاست اظهر من المشس است و کسی در متهم بودن مه آفرید خسروی شکی ندارد.



* نماینده دادستان در میان دفاعیات خود از کیفرخواست متهم گفت: چرا مجلس وزیر اقتصاد را در این رابطه استیضاح نمی کند چرا بانک ملی حاضر به شکایت از خاوری نیست و وقتی به طور قانونی تذکر می دهیم که باید در این پرونده به عنوان شاکی شکایتی مطرح کنند با اکراه علیه متهمان شکایتی را مطرح می کنند و حاضر نیست از خاوری شکایت کند چرا با وجود آنکه قوه قضائیه تمامی مدارک لازم و پرونده خاوری را به اینترپل داده است دولت دراین رابطه هیچ پیگیری نمی کند انگار در سطح بالای مدیریتی انگیزه ای برای این کار وجود ندارد.



* نماینده دادستان در این جلسه خطاب به مدیر وقت شرکت ملی گفت: مواظب خودشیفتگیها باشید همین خودشگفتی ها آدم ها را به زمین می زند. اگر خود من نیز دچار غرور شوم ذلیل خواهم شد همه باید مواظب باشند. مه آفرید نیز به دلیل غرور و خودشیفتگی دچار این مشکلات شد اگر از همان ابتدا کسی گوشش را می گرفت و تذکر می داد به همان یک کارخانه اکتفا می کرد. همین غرور و خودشیفتگی شماست که می گویید 3 میلیارد پولی نیست و حقوق شما کارمندی است و خودتان را با من مقایسه نکنید. شما به کارمندان بانک صادرات سکه عیدی می دهید آیا به کارمندان گروه ملی نیز هم عیدی سکه داده اید.



*نماینده دادستان در بخشی از این جلسه با بیان اینکه با مدیرعامل سابق گروه ملی دیدار کرده است، گفت: آن زمان شما معاون وی بودید هنگامی که خسروی گروه ملی را خریداری کرد پیغام های زیادی به وی داده شده که برگرد خوب پول می دهند اما او گفته شرکت های خصوصی هم خوب پول می دهند هم خوب استعمار می کنند.



*فراهانی نماینده دادستان در پاسخ به بخشی از دفاعیات متهم که پرسیده بود سئوال من هم آن است که چرا این گونه ال سی گشایش می شد گفت: شما نباید این سئوال را الان بپرسید باید همان موقع که یک روز در میان گشایش ال سی ها را امضا می کردید این سئوال را می پرسیدید نه حالا پشت این تریبون.



سیزدهمین دادگاه پرونده فساد مالی بزرگ ساعت 9:15 آغاز و ساعت 13:30 به پایان رسید و قاضی سراج تا ساعت 14:30 تنفس اعلام کرد.