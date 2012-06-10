بسیج سازندگی نقش بسزایی در عمران و آبادی کشور به ویژه روستاها دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، سعید برقی ظهر امروز یکشنبه در نشست بررسی و هماهنگی اردوهای هجرت 3 و اردوهای جهادی در شهرستان بناب گفت: دانش آموزان و دانشجویان از جمله قشرهای جامعه هستند که دراجرای طرحهای «بسیج سازندگی» درکشور فعال هستند و علاوه بر فعالیت آنها در بخش عمران و آبادی، بهترین مکان برای پرکردن اوقات فراغت جوانان بوده و بهترین فرصت برای حرفه آموزی است.

وی افزود: قطعاً جوانان کشور نتایج آموزشهای دیده شده و دوره های شرکت کرده را بعد از فارغ التحصیلی خواهند دید.

فرماندار بناب دستگاههای اجرایی شهرستان را موظف کرد تا در اجرای طرحهای خود از بسیج سازندگی استفاده کنند چون از هر لحاظ اجرای پروژه ها از طریق بسیج سازندگی به صرفه خواهد بود.

در این نشست فرمانده سپاه ناحیه بناب نیز باانتقاد از مظلوم قرارگرفتن و در غربت افتادن بسیج سازندگی در سطح کشور، از عدم توجه به فرهنگ جهادی در کشور به عنوان یک خلاء بزرگ یادکرد و گفت: علیرغم فعالیتهای صورت گرفته، فعالیت و عملکرد بسیج سازندگی در شهرستان بناب قابل قبول نبوده و جا دارد دستگاههای اجرایی شهرستان بیش از پیش با بسیج سازندگی همکاری کنند.

سرهنگ پاسدار فریدون محمودیان با بیان گوشه ای از عملکرد بسیج سازندگی در شهرستان بناب افزود: در قالب اردوهای «هجرت3» از سوی دانش آموزان ، دانشجویان و بسیج محلات 41 هزار و 231 نفر روز در جریان سال 90 در طرحهای بسیج سازندگی شهرستان بناب همکاری داشتند.