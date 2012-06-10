محدودیت پذیرش پرونده قضایی در دادگستری استان البرز وجود ندارد

به گزار ش خبرنگار مهر، عباس خدا رحمی قبل از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد، اظهار داشت: امروزه هجمه پرونده ها را به دادگستری استان البرز شاهد هستیم و هیچ دستگاهی همانند ما نیست، بیمارستان با نداشتن تخت خالی می تواند از پذیرش بیمار خودداری کند ولی دستگاه قضایی به عنوان تنها دستگاهی است که تمام مراجعات را می پذیرد و محدودیت قاضی و ... در آن مطرح نیست.



وی ادامه داد: 64 نهاد شبه قضایی در استان البرز فعال است که تحت هیئت، شورا و کمیسیون در نهادهای اجرایی و دادگستری ها فعالیت دارند.



مدیر تشکیلات و برنامه ریزی دادگستری کل استان البرز افزود: 120 هیئت و شورا در حال فعالیت در استان البرز وجود دارد، اضافه کرد: همایش استانی برای اولین بار در کشور در استان برگزار شد این هیئت ها با یکدیگر هم اندیشی کردند و راهکاریی را برای خدمات مطلوب تر ارائه دادند.



وی گفت: دستگاه قضایی فقط به دادگستری و دادسرای استان خلاصه نمی شود در حال حاضر پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان بازرسی، سازمان زندان ها که بازوان دستگاه قضایی استان نیز زیر گروه دستگاه قضایی استان هستند و مجموعه دستگاه قضایی استان محسوب می شوند.



رئیس دادگستری البرز از لحاظ سمت هم سطح استاندار البرز است



مدیر تشکیلات و برنامه ریزی دادگستری کل استان البرز با انتقاد از اینکه اصحاب رسانه رئیس دادگستری استان را هیچ زمان به عنوان مدیر کل خطاب نکنند زیرا وی از لحاظ سمت و پست هم سطح استاندار البرز است.