شکایت باشگاه صبای قم از ویسی به کمیته انضباطی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم، محسن رمضان بیگی در این خصوص اظهار داشت: با توجه به اظهارات اخیر عبدالله ویسی در یکی از خبرگزاری‌‌های کشور و طرح دعاوی و اتهامات وی به مدیریت باشگاه صبا و استاندار قم، این باشگاه حق خود می‌داند که ادعاهای مطرح شده از سوی ویسی را از طریق مراجع قانونی پیگیری کند.



وی ادامه داد: در گام نخست شکایتی از این مربی تنظیم و به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارائه خواهد شد تا ویسی در خصوص اظهاراتش بر ضد باشگاه صبا و مسئولان استان قم که موجب رنجش خاطر شهروندان قمی نیز شده است، توضیح دهد.



گفتنی است: عبدالله ویسی سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال صبای قم و فعلی تیم پیکان تهران، در عکس العمل نسبت به پاس نشدن چک‌های قرارداد خود و برخی بازیکنان، با لحنی تن در خصوص مسئولان باشگاه صبا و استاندار قم ادعاهایی را مطرح کرد که این موضوع از سوی باشگاه صبا در حال پیگیری است.

